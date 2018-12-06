氣候變化給西北地區帶來越來越差影響

（綜合報導）據最新的國家氣候評估，全球氣候的變化已經給美國西北部地區帶來嚴重的影響，並且這種影響還會越來越惡劣。

因全球氣候持續上升，無論是積雪還是魚類活動都在影響到人們的日常生活。作為處於美國西北部的俄勒岡州，與華盛頓州和愛達荷州一樣，同樣在這次的國家氣候報告榜上有名，這當然不是什麽好消息。報告顯示，俄勒岡州將面臨更多的山體滑坡，洪水，乾旱和山火。

氣候改變已經威脅到俄勒岡州的經濟。眾所周知，本州森林資源很豐富，本身的木材、紙漿、傢俱製造業很發達。農業方面有種植小麥、燕麥、馬鈴薯及各種水果。沿海以鮭魚為主的漁業很強盛。以前，基於積雪的旅遊業也促進著本地區的經濟發展。然而，這一切都無一倖免地因氣候變化而受到威脅。

報告指出，積雪減少使娛樂收入減少70％。乾旱和山火導致林業，製造業，漁業，和農業損失巨大。例如發生在2015年的乾旱令俄勒岡州和華盛頓州68%的水庫含水量低於平均水量。又例如，本州2017年的發生山火火災，燒毀逾2萬公頃森林，雖然那是人為縱火，但氣候乾燥可謂功不可沒。

除了經濟方面，氣溫升高會帶來更多的蚊子，因此我們將看到更多的蚊子攜帶西尼羅河病毒。這意味著更多人會受到感染甚至死於該病毒。

針對將會變得越來越嚴重的消極影響，本次的國家氣候報告也說明如何減少極端天氣帶來的風險，為未來更強大的風暴，更熱的熱浪和更大的山火做好準備。

比如，制定因全球變暖而出現問題的後備計劃：我們需要更多的取水渠道，防止果山體滑坡或乾旱時地下水源緊缺等。農民可以開始種植更適合夏季炎熱和冬季濕潤的農作物。我們可以開始養殖更多自己的海產品，而不是捕獲海洋中的野生物種，以幫助抵消魚類和其他物種滅絕的威脅，這些物種將因溫暖的水和海洋酸化而難以生存。

總而言之，大自然的威力，我們或許無法阻止，但我們可以盡所能地去減少對環境的破壞。