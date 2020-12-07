民眾強烈反對205公路收費



（本報綜述）波特蘭市正在邁向大城市的進程中，人口不斷增長，不少基建設施已不勝負苛，最明顯的就是道路愈來愈多車，經常出現塞車的情況。早前政府已有多項改善本市交通擠塞的建議，其中一項是針對205公路的道路收費。州運輸局經過多月來的調查，向公眾發問卷，在收回的4,600份問卷顯示，民眾對這收費建議並不歡迎。

州運輸局在11月初發放的報告內提到，大部份受訪者對收費都表示強烈反對，主要的原因是205公路的收費缺乏公平性。

建議中的收費區將包括從Stafford 路到俄勒岡州213公路一段205的雙向車道，而實際收費路段可能位於橫跨俄勒岡市（Oregon City）和西林恩（West Linn）之間的威拉米特河的Abernethy橋附近。將不設收費站。車主可選擇註冊一個帳戶，透過電子收費扣款設備來支付路費；不選擇註冊的車主，則每次行經這路段，攝像機會將汽車車牌拍下，車主將收到運輸局寄來的帳單再付款。

收費亦因不同時段有不同的收費，例如從上午6點至上午9點，以及從下午4點至晚上7點這些繁忙時段的收費，將較其他時段高。

運輸局的資料顯示，205公路每天塞車有6個半小時，目前的總汽車流量是疫情大流行前的90%。根據俄勒岡州運輸委員會在今年9月通過的一項政策指令，路費收入將用於改善項目範圍內的區域。

運輸局新聘用的收費項目主任Broussard表示，每當增加新的通行費時，公眾的不滿是“普遍情緒”，這會在運營開始後不久就消失了。Broussard在1月份加入俄勒岡州運輸局前，是管理華盛頓州通行費的。她在一次媒體的訪問中指出，一個有時間保證的車程將讓你省下不少不必要失去的時間，因為時間是寶貴的。

既然公眾未能接受這收費的構想，州運輸局將保留州議員的授權，他們在2017年下令該機構研究205和5號公路收費，作為全州53億元龐大交通運輸計劃的一部分。

州運輸局發言人漢密爾頓說：“對於5號公路，我們正在啟動更多的交通和流動性分析，以幫助確定收費的起點和終點。”他們預計到2021年完成這初步分析。

在州運輸局這份報告中，另一個主要的批評是，205公路改善項目至今仍未獲得任何資金支持，該項目將擴寬和加固Abernethy大橋，使其能抵抗地震。

有民眾對收費表示擔心，怕駕車者不願付費而改行5號公路及其他的道路，增加那些道路的車流量。俄勒岡市官員擔心該項目將影響該市的宜居性，而西林恩市的官員則認為其居民將承受不成比例的負擔。Gladstone 的官員也表示不支持通行費。

州運輸局計劃要商討選擇那些替代方案，並於2022年做出最終決定，收費會在2024年才會正式實施。