民宿網Airbnb與市政府達成租戶資料分享協議

（本報訊）波特蘭市政府與民宿租賃網愛彼迎（Airbnb）經過多年的談判和法律訴訟後，終於日前達成一項被形容為『里程碑』的協議，其中愛彼迎同意將與本市的租務監管機構分享其網站上發佈的房源數據，此舉可讓政府將那些違例的放租戶從民宿平台除名。

早在年前，波特蘭成為全國首個立例將短租合化法的城市，唯一直在執行上出現困難重重。立這法例的其中一目的是要減低短期租賃對本市房屋短缺危機的影響。

在市政府與愛彼迎達成協議後，聯邦上訴法院亦於3月作出裁決，大大打擊了愛彼迎和其他民宿租賃網站過去常常爭辯他們不負責監管其網站上列租屋主的論點。

市政府於2017年傳喚愛彼迎，希望該公司能提供租屋的資料，好讓政府能打擊那些未有領取租屋許可證的屋主；負責監管的委員會更在六月通過新例，禁止愛彼迎收取未領有許可證的租屋費用。

市政府與愛彼迎終於8月30日簽署這一份分享訊息的協議。由本年12月起，愛彼迎（Airbnb）將每月向政府提供在其網站上列租房屋的資料，包括列租人士的姓名、電郵和聯系資料，出租屋的地址和詳情，及訂房和交易的資料。

由明年一月一日起，所有不願公開資料予市政府的出租屋主，愛彼迎會將其出租屋的資料下架，估計可能有高達1,500間出租屋受到影響。

作為交換，波特蘭市政府同意簡化其許可程序，並不再需要對每間出租民宿進行現場檢查。 市政府還同意允許愛彼迎繼續將那些待批或正在上訴的拒批民宿放到網上出租。

市政府估計這個分享資訊的新法例，將對那些未有申請出租許可證的業主是一個極大的打擊。

去年，市政府審核部估計全市的出租民宿中，只有百分之22領有許可證，而在出租名單中，有百分之60是整個房屋或是柏文出租的。

根據市政府的法例規定，將房屋當作短期出租，首先業主必須在一年時間內住在該出租物業內最少有9個月時間，並且同一租客不能住超過30日。同時業主必需申請許可證和作出商業登記。

至於另一家類似的民宿公司Home Away 則早在年初已跟市政府達成協議，無須與政府向分享客戶的資料。該公司承諾只允許已在政府的出租房屋名冊上登記的房屋在他們的網頁內上架出租。

市政府已向其他所有的民宿出租網頁發出通告，必需將所有未有領取出租許可證的民宿於9月30日前下架。