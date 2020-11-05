比弗頓市新一輪小企援助金　已開始接受申請



（本報訊）比弗頓政府周四宣佈，針對受到新冠疫情影響的小型企業或非營利機構，市政府將發放新一輪共50萬元的小企援助金，如獲批的小企，可獲2,500元至25,000的補助，申請由29日開始至11月6截止，欲了解詳情或申請，商戶可直接到比弗頓市政府網站查閱：https://www.beavertonoregon.gov/businessgrants。

比市政府表示，今次的援助金計劃是幫助在該市內的小企能安全重開，繼續營業。

合資格的小企的營業地址必須是在比弗頓市內，員工不超過25人，在過去數過月，因疫情影響收入大跌，跌幅有50%或以上。商企可利用這筆援助金來支付租金、水電煤、個人防護物和工資等。

欲申請的商戶，最好先到網站，點擊 Preparation Pre-Application Checklist，了解和準備好您需要的資料，然後才點擊Apply Online 申請。

這是比弗頓市政府因新冠疫情而發放的5次援助，那些在過去4次均未有獲得援助的企業，今次將優先處理。比弗頓市政府今次是與Micro Enterprise Services of Oregon (MESO)合作，透過該機構發放援助金。民眾如有問題，可撥電503-489-7410或電郵至 *protected email* 查詢。