比弗頓學區副總監發佈歧視無證移民言論 在輿論壓力下　自動請辭

（本報綜述）比弗頓學區副總監史蒂夫．菲利普斯（Steve Phillips）因日前在社交媒體上發佈言論，指應禁止無證移民進入美國後，引起社會人士不滿。在輿論壓力下，史蒂夫自動請辭。

史蒂夫．菲利普斯周一在他的推特上，轉發一名人士的所寫的一段文字。原文由一名Mary Ann的女士所寫：「防止美國人死亡的一個最大的可預防的方式？平均每日有12名美國人在我們的國家內被非法移民殺死，這是說每年有4,300名美國！他們較突擊步槍還要危險，所以應被禁止進入美國。」傳媒發現，原來這名女士的兒子是死於一宗交通意外中，涉事的司機是一名無證人士，並在別州有案底。

事件傳開後，家長和民眾反應熱烈，更在網上組織請願，要求學區辭退菲利普斯因為他「決定要公開他的仇外心理和無證移民的觀點」。跟著菲利普斯立即封所他的推特帳。

隨即，比弗頓學區向學生和家長發信，表示菲利普斯所轉發的訊息，與比弗頓學區所持的標準和價值觀不一樣。

周二學區就收到菲利普斯的辭職信。學監Don Grotting發公開信表：我想重申我的價值觀，本學區和比弗頓學校董事會的價值觀。 我們認識到從校門進入學校每學生的價值。 我們致力於確保所有學生都有機會發揮他們的潛力。 我們每天都在努力支持不同文化的學生及其家庭，同時亦確保不斷會從所犯的錯誤中學習，並

致力於恢復社區對我們的信任。