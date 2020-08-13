比弗頓　希爾斯波羅市政府再推小企援助



（本報訊）繼早前推出小企援助計劃，幫助小商號渡過新冠疫情所造成損失的難關後，比弗頓市和希爾斯波羅市（Hillsboro）政府在周三宣佈，再推新一輪小企援助金。

最新的比弗頓小型企業恢復計劃（The Beaverton Business Recovery Program） 將向比弗頓市的小型企業提供2,000至10,000元的一次性援助金額，用於付房租、水電煤、個人保護設備及員工薪金等。這次的援助金是屬於早前聯邦政府針對新冠疫情撥出的援助金，比弗頓市獲分配超過200萬元。

申請這援助金的商企，必需是位於比弗頓市範圍內，持有效商業登記證，員工數目少於25人，目前正在營業或計劃在未來60天內開業，必需是與顧客面對面，有舖面的商號或是受到「居家令」影響的商企。

援助金將優先批給那些最受州政府限制的商業，市政府鼓勵託兒及成人日照機構申請。

感興趣申請的商號，可查閱比弗頓市網頁：www.BeavertonOregon.gov/businessgrants ，內有更詳盡的資料及有關其它計劃的資料。如有問題也可撥電查詢：503-629-6437（英語）或電郵到 *protected email* 。

至於希爾斯波羅市（Hillsboro），由8月18日早上9時至19日下午4時這期間內，將接受新一輪小企緊急援助金申請，最高可領3,500元。請查閱該市政府網頁，並在網上提交申請https://www.hillsboro-oregon.gov/our-city/covid-19/business-resources。

申請的小商戶必需是位於希爾斯波羅市範圍內，持有效商業登記證。曾在早兩次援助計劃獲批援助金的商企亦可再申請，但會優先給予從未領取過援助的商企。

希爾斯波羅市政府歡迎申請人撥電503-681-6100了解詳情，並提供申請準備的協助。

申請人亦可到此網頁https://www.hillsboro-oregon.gov/Home/ShowDocument?id=26037，預先看一下申請表的內容，準備好所需的資料。