歷史文化保育不敵城市發展　市政府通過唐人街「增高」

（本報訊）備受關注的波特蘭唐人街新發展大樓的高度問題，周三在波特蘭市議會，以三票對一票通過放寬老城/華埠建築物高度限制，對這消息，有人歡喜，有人愁。歡喜的當然的發展商，可多建樓層，令建築成本更低；感到失望的包括有蘭蘇園和力保區內歷史文化的人士。

市政府表示，作出高度修定，是按『2035中央城市計劃』（2035 Central City Plan）所要求，為波特蘭市未來20年的發展作好準備，包括應付不斷增加的人口而導致的房屋需求問題。

周三通過的，包括在威廉米堤河南面的一帶，在RiverPlace 區建築物高度限制提升到325呎；而在老城/華埠區更可高達400呎（即40層），但所有建築項目均必須要提交日照陰影研究報告，經批準後才能發出建築許可。

支持通過議案的人士表示，為了應付到2035年間所增加的人口，放寬市中心這一帶的樓高是有必要的。新的樓高經修訂後，估計在這區將有近二千個住宅單落成，包括一些為收入低於中位數家庭而設的廉租單位。

本州的歷史保存辦公室（State Historic Preservation Office）警告市議會，這新的樓高限制將影響到老城/華埠區的歷史地位，波特蘭老城區可能會因此而遭到從國家歷史遺跡名錄中被除名的命運。

惠勒市長表示，為了波特蘭市未來20年的發展，目前所作出的決定都會是極有爭議性的。而唯一反對這法案的Amanda Fritz 議員表示：今次法案獲得通過，給民眾的印象是市議會在偏坦某些地產商。

而自惠勒市長上場後，他全力放在解決本市的房屋短缺問題及縮減露宿街頭的遊民數字。只要發展商願意在建築項目中加入為低收入階層而設的廉租單位，市長都會盡力配合。市長亦特別強調，他要這些廉租單位平均分佈在全城不同地點，而不是只集中在某些地區。

今次市議會的決定，多少與市長力推的廉租單位有關。一向來說，在老城/華埠區這個歷史文物保護區，內的發展，均先要得到歷史地標委員會的批核，才能批出許可證的，今次市長通過這「增高」修定案，似乎未在將歷史地標委員會放在眼內。

未來唐人街的發展，估計會使這區的面貌變得面目全非，失去了一個歷史文化區的特式。

有愛護唐人街的人士表示，隨著時代的過去，周邊地區已不斷在發展時，唐人街總不能永遠停留下來，可能要保育唐人街歷史文化的工作，需要大家進一步擴寬思維，用創意的手法來展示和保存原有的歷史文化味道。