武漢疫情爆發殃及美國 CDC最全旅行建議一網打盡

（綜合報導）新型冠狀病毒導致武漢爆發肺炎疫情，據報道，大多數患者都與當地大型海鮮和活體動物市場有聯系。該市場自2020年1月1日起關閉。

2020年1月25日是農曆新年的第一天，許多美國人計劃在農曆新年期間前往亞洲拜訪親友或參加慶祝活動，爲此美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）建議採取一些簡單的預防措施，以保持安全和健康。

旅行前

請查看CDC的目的地頁面，以獲取針對特定國家的衛生資訊，包括疫苗和藥物建議，以及其他旅行技巧。

出發前與旅行醫學診所或醫療服務機構預約。與醫生或護士討論目的地推薦的疫苗和藥物。

CDC建議旅客及時接種常規疫苗，包括麻疹-腮腺炎-風疹(MMR)、白喉-破傷風-百日咳、水痘、脊髓灰質炎和流感等疫苗。

瘧疾在亞洲某些地區是一種危險。醫生可能會根據旅行時間和目的地推薦瘧疾藥物，也會提供預防和治療腹瀉的資訊。

考慮購買旅行健康和醫療疏散保險。

將處方藥和非處方藥(以及其他重要的補給品)打包在一個旅行健康包裏。

熟悉當地的法律和社會習俗。

向最近的美國大使館或領事館登記旅行，以獲得目的地國家的最新安全資訊。

把旅行路線、聯系方式、信用卡和護照的複印件留在家裏，以防在旅行中丟失。

旅行中

遵循安全和安全指南。美國遊客在大規模集會時可能成爲犯罪分子的目標。

如果可能的話，不要在晚上旅行，避開有問題的地方，結伴而行。

喝酒要適量，否則更有可能傷害自己或他人，進行危險的性行爲，或在飲酒後被捕。

攜帶護照影印本及入境章，把護照留在酒店裏。

隨身攜帶最近的美國大使館或領事館的聯系資訊和目的地的緊急服務號碼。

遵守當地法律和社會習俗。

不要穿戴貴重的衣物或首飾，以免被盜或丟失。

酒店房門要上鎖，貴重物品要放在安全的地方。

如果可能的話，選擇二樓到六樓的房間。酒店一層的房間會爲罪犯提供更方便的通道。如果發生火災，七樓或以上的房間可能很難逃出去。

預防蚊蟲叮咬，使用驅蟲劑。由蚊子傳播的疾病(如瘧疾、寨卡病毒、登革熱、基孔肯雅熱和日本腦炎)在整個亞洲很常見。可以通過採取措施預防蚊蟲叮咬來降低風險。可能還需要服用預防瘧疾的處方藥或接種預防日本腦炎的疫苗。與醫生或護士談談適合自己的預防措施。

遵守食品和水安全指南。食用受污染的食品和飲用受污染的水可能導致甲型肝炎、傷寒和旅客腹瀉等疾病。

使用避孕套可以降低感染性病的風險。將在美國購買的避孕套存放在陰涼幹燥的地方(避免陽光直射)。

不要接觸鳥類、豬或其他動物。避開農場和活的動物市場。

選擇安全的交通工具。車禍是美國公民在國外的頭號殺手。

減少接觸細菌。經常洗手。避免接觸病人。更多關於減少接觸細菌的資訊，請訪問CDC的“保持健康和安全”頁面。

在旅途中感到不舒服

如果感覺很嚴重，尤其是發燒的時候，要聯系醫生或護士。

生病時，避免與他人接觸。不要親吻、擁抱或共用餐具或杯子。

經常洗手。如果沒有肥皂和水，使用洗手液(至少含有60%的酒精)清潔雙手。

咳嗽或打噴嚏時，用紙巾或袖子(而不是手)捂住口鼻。

旅行後

如果旅行後感覺不舒服，可能需要去看醫生。一定要告訴醫生旅行情況，包括去了哪裏，在旅途中做了什麽。如果在旅行中被動物咬傷或抓傷，也要告訴醫生。

如果醫生在旅行旅行期間開了抗瘧藥，回家後吃完剩下的藥。如果過早停止服藥，仍然可能得瘧疾。

瘧疾一直是一種嚴重的疾病，可能是致命的。如果你在瘧疾高發地區旅行或回國後(長達1年)出現發燒，請立即就醫並告訴醫生你的旅行史。