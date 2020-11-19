歡迎海外僑青申請來臺就讀大學校院學士班、碩士班或博士班

海外聯招會2021年9月秋季入學「個人申請制」

線上填報系統，已於 臺灣時間 2020年11月1日開放。

https://cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw/from/america

符合資格者，網路註冊帳號，線上報名完成後，須將簡章規定【報名紙本】寄(送)至西雅圖文教中心(1008 140thAve. NE suite#108, Bellevue, WA 98005)，最後繳件時間至2020年12月15日止，如有疑問，請洽1-425-746-3602。

如果備審資料需要時間準備，最後上傳時間可至 臺灣時間 2021年1月6日5:00pm前。

一般免試地區僑生赴臺升學報名【個人申請流程簡介】

https://reurl.cc/Z7EE3W

【學士班】招生簡章

https://reurl.cc/q8ooAy

【研究所(碩士/博士班)】專區

https://cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw/graduate

招生系所查詢

https://student.overseas.ncnu.edu.tw/quota/index.html

學士班全英語授課學系一覽表

https://reurl.cc/0OQQ56

碩士班全英語授課學系一覽表

https://reurl.cc/6l9915

博士班全英語授課學系一覽表

https://reurl.cc/j5aaNy

第二梯次「聯合分發」線上填報系統及相關作業，則將於2021年2月1日才開放。