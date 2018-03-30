歡歌金曲賀佳節醒獅獻瑞慶新春 砵崙協勝公會聯歡春宴氣氛熱烈

（本報記者俄廣才攝影報導）3月26日晚，砵崙協勝公會2018新春聯歡晚會在黃上皇海鮮酒家熱烈舉行。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永，美洲協勝公會總理林慧明，來自紐約、芝加哥、西雅圖、舊金山等多位外埠協勝公會首領、代表，以及砵崙中華會館、秉公保良堂、萃勝工商會、合勝堂、至孝篤親公所、龍岡公所、同源會、黃氏公所、李氏公所、溯源堂、華賢勵志基金、俄勒岡華人聯盟、溫哥華華人聯合會、海晏公所、粵聲社等本埠多間僑團首領、代表逾三百人應邀出席。

晚七時許，白蓮龍醒獅團瑞獅在喜慶的爆竹與鏗鏘的鑼鼓聲中起舞助慶，向各界來賓恭賀新年。

砵崙協勝公會主席甄錫祥在致歡迎詞時，感謝文教中心主任陳敏永、美洲協勝工會總理林慧明等外埠嘉賓，以及本地各界來賓的光臨。他表示，在各界朋友、社會賢達的鼎力支持，各位手足的共同努力下，協勝工會會務年年進步歲歲更新。他感謝各僑團多年以來對協勝公會各項工作的大力支持，並代表公會恭祝各位來賓身體健康，家庭幸福。

美洲協勝公會總理林慧明、文教中心主任陳敏永、砵崙協勝公會元老陳仕力等多位嘉賓先後致詞，向各界來賓致以節日的祝福。砵崙協勝公會副主席馬光明致答謝詞。

總理林慧明在致賀詞時，盛讚砵崙協勝工會為積極開展本地會務工作所做出的貢獻。指出，砵崙協勝公會歷史悠久、人才濟濟，他希望砵崙協勝工會與本地各僑團、各界僑胞一道齊心協力，為增進中美友好，促進僑社的安定與繁榮繼續共同努力。

陳敏永主任在致賀詞時表示，砵崙協勝公會具有悠久的歷史及光榮的傳統，長期以來一直大力支持駐西雅圖台北經濟文化辦事處的各項工作，並與本地各僑團一道同心攜手促進僑社繁榮，為華裔社區的發展做出了重要貢獻。

陳仕力元老在致辭時表示，協勝公所將繼續一如既往地與各僑社同心協力、團結一致，致力於青年一代的傳統文化教育。他鼓勵年輕一代繼承優良傳統，弘揚民族精神，奮發勵志。他在向來賓介紹青年代表時說，他們是海外華人的希望，也是我們民族未來的希望。

席間，總理林慧明，陳敏永主任，甄錫祥主席與各埠協勝公會首領們一同敬酒，向各界來賓致以節日的祝賀。

男高音歌唱家王鷹、台山歌神甄會韶、歌手陳艷華，台灣歌后Jenny Hu、知名歌手鄺艷梅（Kitty），笛子演奏家孔慶權、天才小歌手孫興佑等演唱了多首吉慶歌曲以及傳統樂曲，聯歡晚會充滿了節日的溫馨與熱烈喜慶的氣氛。

聯歡晚會上還進行了幸運抽獎活動，陳艷華女士擔任晚會司儀。