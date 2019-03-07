歌樂昇平賀新春　龍岡親義公所春宴歡樂滿堂

（本報訊）上周六（2日）砵崙龍岡親義公所假座黃上皇酒樓舉行春宴，三百名賓客歡渡了一個歌樂昇平的晚上，輕鬆的歌舞，歡樂的大抽獎，都令賓客們樂透了！

當晚，駐舊金山總領館的副總領事鄒永紅及領事陳迪亦應邀到來參加龍岡的春宴，其他賓客包括來自中華會館、合勝堂、秉公堂、協勝堂、海宴公所、至考篤親、溯源堂等僑團的領袖，及劉關張趙四姓宗親連同親朋等共三百多人共襄盛舉。

在白蓮獅隊的醒獅獻瑞後，晚會正式開始。先由主席張淑儀致歡迎詞，她指出砵崙龍岡公所在本埠歷史悠久，隨著時代變遷，要維系一個傳統僑社實在不容易，她感謝趙錫業元老和已離開的劉錦贊元老，在艱難的日子仍緊守；又多謝張向陽顧問和張新顧問，靠著他們在商界的關系，得到不少商界和社會人士的支持；又萬分感激目前一班四姓弟兄姊妹，一直發揮親義精神，為發展會務和關心社區而努力。她希忙無論在會務或關系到華人福址的事情上，龍岡都能與各僑團和諧合作，團結一致，使廣大僑胞受益。

接著鄒永紅副總領事發表講話，她喜見本地的僑胞熱鬧聚首一堂共慶新春，並表示國家極之歡迎大家對國家的發展出一分力。

趙錫業元老及張向陽顧問分別致詞，歡迎大家出席。並由劉景芬副主席致答謝詞，多謝各界抽空，盛情出席，令龍岡的春宴生色不少。

當晚大會邀請到來自三藩市灣區的女歌手敏敏為賓客演唱，本地歌手甄會韶及Jenny Hu亦客串演出，由麗聲娛樂Johnson 的樂手現場伴奏。

晚宴的高潮當然是抽大獎，當晚所有的獎品都由龍岡的會員贊助，總值過千元，大獎由張向陽顧問送出的50吋大電視，其他的獎品亦非常豐富，有萍果Ipad、燕窩、智能搾汁機、健康氣炸鍋．．．．．等等。宴會至晚上九時多，在眾嘉賓的歡樂聲中完滿落幕。

早在當日下午，駐舊金山總領館副總領事鄒永紅及領事陳迪親臨耀揚公司辦公室，與龍岡會友見面。十多名會友迎接副總領事的光臨，會友們都盛讚領事們的親切，加上能以廣東話溝通，雖然大家都是首次會面，但彼此相談甚歡。