欲參與本年度初選 務必要在4月24日前完成選民登記手續

麥魯瑪縣選舉辦公室提供多種語言服務 協助選民登記

（本報訊）距離本年度的初選日期5月15日約只有一個月時間，選民欲要在初選時投票，就必需在4月24日前完成選民登記手續。

在俄勒岡州，要登記成為選民，可選擇填表或是網上登記。如要索取登記表格，可到各選舉辦公室、公共圖書館、車管局（DMV）或是郵局。網上登記可到www.oregonvotes.gov/register。在選舉當日身處在外地的選民應儘快提出請求以將缺席選票郵寄至他們的臨時地址。

為了確保每一名合資格選民都能投票，麥魯瑪縣選舉辦公室提供多項投票和選舉有關的幫助來配合不同選民的要求。身體有殘障的選民可向朋友或家人尋求投票的協助，如有需要亦可撥電麥魯瑪縣選舉辦公室求助，該辦公室甚至可派選民援助團到選民家中協助投票。

英語聽說讀寫能力有限的選民亦可要求選舉辦公室免費提供翻譯服務，選民可親臨選舉辦公室或致電獲得服務。

需要幫助的選民可以在投票過程中的任何階段通過網上、電話、電子郵件或到訪麥魯瑪縣選舉辦公室獲取幫助，包括：登記進行投票、標記或讀取選票、更新選民登記資訊、瞭解選舉規則和投票步驟或者任何其他選舉相關幫助。

麥魯瑪縣選舉總辦公室位於1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214