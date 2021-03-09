欠租商戶即日起可申請商業租金減免 最高可獲減免10萬　但要抽籤決定

（本報訊）俄勒岡州立法機關緊急事務委員會（Oregon Legislative Emergency Board）於 2021 年 1 月 8 日通過撥款一億美元作為本州商業租金減免計劃（ Commercial Rent Relief Program）的資金，為因新冠疫情而受到經濟衝擊，無力支付租金的小企業提供財務援助。

這個商業租金減免計劃8日開始接受申請，合資格的小企業的員工必需少於100人，並打算會繼續營業的。計劃資助由2020年3月1日至2021年2月28日期間的欠租，計劃將資助期間的欠租或最高10萬元。而有多個出租物業的租客均有欠租的業主，最多可拿到300萬元。

申請這個商業租金減免計劃必需由業主和房客一起申請，雙方均需填寫申請表和提供所需的文件證明。估計申請的小企將不少，所以將採取抽籤形式來決定。

計劃將分兩輪申請和發款。申請的第一個步驟先由房東填寫第一份申請，委員會確定申請是合資格後，就可參加首輪抽籤。若被抽中，則業主和商戶均須按要求提供所需文件；約未被抽中就可參加第二輪的抽籤。

第一輪：申請日期：3月8日至22日

抽籤日期：3月23日

遞交文件截止日期：4月4日

公佈名單：4月9日

發款日期：4月12日

第二輪：申請日期：4月中到4月底

抽籤日期：4月底或5月初

公佈名單：5月初

發款日期：5月底

這是州政府首個向小企發放的租金援助計劃，有需要的業主或小商企應及早申請，了解詳情和填寫申請，請到https://www.oregon4biz.com/Coronavirus-Information/CRR/；中文詳情和申請：https://www.oregon4biz.com/Coronavirus-Information/CRR/Program-Details/indexsc.php。