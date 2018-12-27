檢查您的郵箱 四千名俄勒岡州人將獲得福特退款

(綜合報導)俄勒岡州政府宣布已與波特蘭的福特公司達成120,000美元和解協議，超過4000人將瓜分這筆退款。

州政府表示，有4000名顧客被誤導購買“Data Dots”防盜系統，但是他們不需要這項服務，他們也沒有要求這項服務。

據了解，這個防盜系統服務在合同里被寫成D.O.T. Reg或Registration Data，導致消費者誤認為238美元至549美元的費用是DMV的強制收費。

不過，福特公司已經同意退還4,000名俄勒岡州消費者的錢。但消費者必須首先採取行動，即必須填寫並寄回收到的索賠表，所以請留意信箱。

該州還表示，福特篡改了在其網站上出售的福特猛禽(Ford Raptor)的廠商建議零售價。由於供不應求，猛禽卡車的定價比建議零售價高出5,000美元至10,000美元，但福特利用了這一點，並錯誤地將出售價格作為建議零售價。這一錯誤的做法同樣被要求把多收的錢還給消費者。

據稱，波特蘭福特公司歷史長久而且客戶眾多，雖然無法保證絕對不會犯錯，但一定會盡力做到最好，向消費提供最好的服務，一旦發現錯誤，就會馬上糾正。

據說，已經有消費者收到5000美元的零售價退款和幾百美元的防盜系統退款。對此意外退款，消費者表示很欣賞。

如果你認為有資格獲得退款，或者對收到的索賠表有疑問，可聯繫俄勒岡州司法部的消費者熱線1-877-877-9392。