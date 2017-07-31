橫跨美國超級日全蝕下月現俄勒岡 波特蘭市位處最佳觀測帶

（本報綜述）今年8月21日，居住在美國的民眾，將再次見到日全蝕的奇觀，這次將橫跨美國大陸的超級日全蝕，預計會吸引數百萬民眾專程前來。日全蝕從俄勒岡州到南卡羅來納州跨地區總長113公里，長4800公里。屆時天空會變得陰暗，估計歷時將不到3分鐘。這也是40年來首次在全美大陸可見的大日蝕天文現象，更是美國本土99年來的首次貫穿東西海岸的日全蝕。

屆時，美國大陸從西至東都可欣賞日蝕，尤其是沿著西部的俄勒岡州西林市（Salem），和稍偏南至南卡羅萊納州的查爾斯頓（Charleston）橫向地帶，人們都可以目睹「美國大日蝕」（Great American Eclipse）的日全蝕景觀。

日全蝕通常發生在當月球處於太陽和地球之間，阻擋了太陽光的時候。屆時，太陽將被月球的影子完全擋住。NASA預測，這次的超級日全蝕會在8月21日上午9點左右出現，整個過程歷時2-3小時，其中，月亮會在過程中，完全遮擋太陽2分40秒左右，只露出太陽最外部的氣層，到時可以看到一輪壯麗的光環。

俄勒岡州處於「美國大日蝕」的最佳觀測帶，也將是首個地區出現日全蝕現象，氣象局估計，在波特蘭市可見99.4%日蝕全景。本州各方均嚴陣以待，作好多方準備，應對今次難得一次的天文現象可能為本州帶來的商機和情況。

俄勒岡州運輸局警告司機們，8月21日的日蝕可能會造成俄勒岡州歷史上最嚴重的交通混亂。高速公路上的交通堵塞可能會於去年冬天暴風雪所造成的擁堵狀況差不多。運輸局也預計當日將有100萬人會聚集在俄勒岡州一同觀賞日全蝕。

波特蘭國際機場發言人賽孟茲（Kama Simonds）指出，從機場取車的租車服務，在8月21日前後幾天的檔期，都已經被預約一空。

另一方面，垃圾污染也是隨著「美國大日蝕」出現的頭疼問題。大批遊客湧入公園、海灘或者山區觀看日全蝕，離開之後可能留下大批垃圾，造成自然環境遭到破壞與污染。

美國農業部林務署美國西北部分處發言人貝克（Stephen Baker）表示，除了在森林公園增設垃圾桶之外，也將在幾處觀賞人潮較多的地點，設置流動廁所供民眾使用。他說，近期將推出宣導活動，呼籲民眾「帶什麼東西來，就帶什麼東西離開」，不要把任何物品遺留在自然環境中。美國農業部林務署將與多個志工團體合作，在大日蝕結束後，出動志工立即清理環境。

至於消費方面，不少商舖和便利店也從現在開始儲備足夠的酒精飲料和大麻來應對到時觀看日蝕的人流。

同時，一些旅館從2013年就已經開始為今年的超級大日蝕的觀賞而提前接受預訂。有日蝕愛好者表示，她以一半的價格訂到了一個房間，但擔心入住的當天旅館會因供不應求而成倍提價，她恐怕花在旅館的費用會高達900美元。俄勒岡州總檢察長艾倫．羅森布魯姆表示，司法部已留意到消費者對酒店預訂被取消、以及已預訂房間的價格突然上漲的投訴有所增加；並表示他們會密切關注事態的發展。

羅森布魯姆在一份聲明中表示：「雖然大多數酒店都遵守規則，但我們擔心有些人可能會嘗試從中取利，提高酒店房間的價格而不告訴顧客。」他說：「我們要確保旅客知道，酒店必須遵守廣告價格，無論價格是由酒店直接公佈或第三方公佈的。」

在某些情況下，酒店價格可能增加一倍、甚至是兩倍，而並不另行通知客戶。根據州「非法貿易實務法」，這種做法是違法的，該法案禁止企業在某些服務費用上誤導客戶。州司法部表示正在與12家被投訴的酒店合作，其中7家都同意兌現預訂時的價格。

超級大日蝕還讓阿拉斯加航空公司將於8月21日推出一個特別的「日蝕航班」 ，精挑細選出可在飛機上欣賞日全蝕奇觀的旅客。這個航班將於太平洋時間當天上午7時30分從俄勒岡州波特蘭起飛，不對外出售機票，僅限獲邀的約50名天文學家和日蝕追逐者乘坐。公司將從7月21日起舉行線上競賽，每名參加的民眾都有贏得該次航班2個座位的機會。

NASA在官方網站上發佈「觀賞日食安全指南」，特別提醒前往觀賞日食的民眾，需要全程配戴專業護目鏡，讓眼睛免于被陽光刺傷。NASA推薦了4種品牌的專業護鏡，並指出，再黑的普通墨鏡保護性也不夠，另外通過任何沒有濾光鏡的相機或望遠鏡直視太陽同樣不安全。只有月亮完全遮擋太陽的時候才不需要配戴護鏡。

本次是從1918以來，日全食再次通過整個美國大陸，從西北俄勒岡州一直橫貫到南卡羅萊納州，整個北美地區都可以看見這一百年難遇的神奇景觀，預計會吸引數百萬天文愛好者專程前往觀看。