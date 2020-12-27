槍擊事件激增　是誰的錯？ 市政府終於宣佈出手減低開槍案件

（本報綜述）一場反種族歧視的示威，將波特蘭警隊被認為是專針對黑人的「減少槍枝暴力小組」解散了，隨即本市的開槍案件急劇上升，警方似乎也束手無策。各方對解散小組是否造成更多槍擊案的論定持不同意見。上周波特蘭市長惠勒，聯同波特蘭警長警洛維爾和預防暴力辦公室主任格林宣布了一個遏制槍擊和兇殺案的初步計劃。

該計劃要求指派更多的探員調查並跟進槍擊按件，並在槍擊案發生後，部署更多的外展工作人員和醫院的急救人員；同時，官員們將聯絡其他本地的執法伙伴，要求他們協助和支持。市長更要求警察局和暴力預防辦公室提交預算要求，讓他們能更有效的應對槍支暴力。

今次是自惠勒市長在8月6日的新聞發布中承諾會解決問題後，首次談到有關的計劃。槍支暴力問題早在3月份就開始暴增，根據市政府的記錄，受槍傷的案件已增加了150%。

截止目前，今年波特蘭發生了858起槍擊事件，224人被槍殺，其中39宗涉及開槍的兇殺案，數字遠遠超過往年。事件發展已差不多一年了，各方對解決問題應採取的措施仍沒有共識，且擔心開槍已成為一種常態。

每晚在波特蘭市發生的種族司法抗爭，到8月時已發生了兩個多月，當時四面楚歌的惠勒市長也正為競選連任而備戰。在群眾的壓力下，市長和市議會宣佈解散「減少槍枝暴力小組」，隨後，槍支暴力事件立即暴增，市長和市議會因此而受到波特蘭警隊的多方批評。

當時的助理局長安迪·希勒（Andy Shearer）在退休前幾天就說到，解散「減少槍枝暴力小組」的決定是由警察局以外的人做的，並指這決定對波特蘭市民產生了直接的影響。在小組被解散的3個星期內，開槍案件突然激增－有人被槍擊，有人被槍殺。希勒直指，如該小組仍存在的話，這些情況就不會發生；他形容這是“驚人且令人無法接受”的。

有專家認為，採取干預措施來阻止報復性的暴力循環才是最重要的。支持「減少槍枝暴力小組」的人士稱，這正正是解散了小組後，失去了這關鍵的行動。

希勒指出，我們不能解散這個專門應付槍支暴力的部門，因為這座城市已成為了一個射擊場，有人在城內到處走，來來回回的開槍報復。

杜里奧警長提到，特別令人擔憂的是，今年因槍擊傷亡的人數大增，有些月份甚增加了200%，而每次事件中涉及有更多人。杜里奧指出，在過去，一次槍擊事件發現40至50枚子彈已被認為是很高；但今年看到的是60到80枚，其中有一個案更有151枚。杜里奧說，這顯示出有兩幫人在開槍，各方均有3到4名槍手，他們連環開槍直止耗盡所有子彈才停手。

據犯罪分析家傑夫·阿舍稱，今年全美有51個城市的兇殺率平均上升了35.7%。專家認為，這都與新冠疫情、經濟不穩定，示威暴動或購買槍支的人士激增等有關。因解散「減少槍枝暴力小組」而令波特蘭的槍擊案件暴增這論調似乎未能得到警隊以外的廣泛支持。有數據表明該小組所做的針對性干預措施，可能在短期內奏效，是否能達至長期成功則受到質疑。

來自波特蘭州立大學的犯罪學教授雷諾爾則認為，開槍案增加的趨勢早已在今年之前出現，不能歸咎於2020年的疫情或解散小組。雷諾爾說，要明白數據和製定解決方案的關鍵是，先要了解受影響最大並參與槍支暴力的人群背景。

市長的暴力預防辦公室在2019年4月至2020年6月之間，聘用了加州安全社區夥伴關係和國家刑事司法改革研究所，對本市的槍支暴力進行了分析。他們的報告發現，黑人社區受到槍支暴力的影響最大，佔受害者和疑犯數目的50.7%。 該報告還發現，受害者和疑犯中有少於8%是未滿18歲的，這與長期以來一直認為槍支暴力是年輕人是相矛盾的。相反，報告發現最受影響的是25至34歲的人士。 該數據正好支持雷諾爾的理論：最近的兇殺和槍擊案上升與當前的經濟下滑無關。相反，他提到2008年的經濟衰退。

雷諾爾說，當時，生活貧困的人口高度集中，高失業率和社會經濟指標均與較多的鄰里暴力事件有關。他指出也許我們目前實際看到的是2010年代初經濟不景氣的後遺症。

當年在這些家庭中成長的年輕人在苦苦掙扎，鄰居也在掙扎，動不動就會用暴力解決問題。到現在，當年的少年已成年了。

雷諾爾說，如果槍擊和兇殺案是由社會經濟和社區資源的不公平所引發的，解決方案可能就不在於警察了。

前助理局長安迪·希勒同意這論點。在2月份的預算聽證會上，他曾與市議會的一些成員就城市槍支暴力事件進行了交談，並敦促他們為社會服務和外展計劃分配更多資金。

一直在猛烈批評波特蘭警隊的“不要開槍波特蘭”創始人特雷莎·萊福德就曾表示，市政府很少採取任何行動來解決貧困問題，這令她感到非常沮喪。

萊福德8月在接受本地報章採訪時說：“仍有許多人死於無家可歸和沒有健康食品。這激怒了黑人社區，因而發生更多因貧困而引起的犯罪行為。作為「黑命貴」的積極支持者，萊福德曾要求有更多的社區資源，因為在黑人社區中是沒有資源來解決問題的。有的只是夥伴關係，而這些合作夥伴關係實際上是沒有解決問題的方案。萊福德指政府，只會收集數據和做報告，但卻沒有解決的方案。

儘管到2020年涉及開槍的事件有所增加，但雷諾爾說波特蘭的人數仍大大低於全國平均水平。儘管每起兇殺案都是不幸，但他認為這些數字並沒有引起任何恐慌。

雷諾爾認為，現在是要行動的時候，在此時刻，有權獲得案件信息的個人，以及涉事的受害人或是嫌疑人應該聚在一起，並與社區中的各種服務組織進行協調，真正地了解這是怎麼回事？ 從而找出對此採取的干預措施和途徑。