極端主義示威人士暴亂 波特蘭警方逮捕14人

（綜合報導）上個月26日，波特蘭發生白人主義者在輕鐵上騷擾穆斯林少女，並持刀殺死兩名仗義路人的慘案。這起事件的餘波引發上週日（六月四日）上百名特朗普支持者們，也是當地反移民極右派們，聚集在市中心市政府大樓前的Terry D. Schrunk廣場將輕鐵行刺事件升級，並將遊行命為“特朗普的言論自由”。早前波特蘭市市長惠勒曾向聯邦政府要求取消今次集會的許可證，但聯邦政府認為沒有取消的法據。

據悉，當日共有四個組織同時在市中心舉行集會，只有這一個組織是特朗普的支持者，其他都是反對特朗普的。現場特朗普支持者們與員警爆發嚴重衝突，有人向員警丟擲磚塊以及裝有不明臭酸液體的氣球，甚至有人發起自製彈弓等武器。據悉，當天警方至少逮捕14名滋事的右翼份子。

極右派集結要求“言論自由”

組織示威的團體在網路上集結，最後還發起示威。4日午間，大批極端主義人士潮聚集在波特蘭市中心，多數人身穿黑衣，配戴美國國旗飾品，頭頂著“支持特朗普，讓美國再次偉大”的帽子。他們不僅將這場遊行取名為“特朗普的言論自由”（Trump Free Speech），還大喊川普的競選口號“讓美國再次偉大”（Make America Great Again）。於此同時，反對歧視的民眾也站了出來，包括高舉口號的人權團體和勞工團體，不少示威牌上寫著“支持特朗普就是背叛美國”，“仇恨是白癡的行為”等。甚至連佛教徒也現身波特蘭，以靜坐的方式加入抗議。波特蘭政府嚴加戒備，派出荷槍實彈的警力充當人牆來隔開雙方人馬，來確保民眾的安全。

兩派人馬起初在市議會大樓對面的廣場上對峙，一開始只是大聲互罵，但情勢逐漸陷入混亂，有人開始丟擲玻璃瓶，磚頭和裝滿臭酸不明液體的氣球。因此，員警被迫使出胡椒水，試圖阻擋群眾並封鎖廣場。最後還是逮捕了14名不願意離去的激動民眾，還從他們身上搜出了自製的彈弓，手指虎等危險武器。警方表示，目前無法確認被逮捕的民眾屬於哪一方人馬。一名輕鐵受害者家屬Margie Fletcher說：“希望大家都能牢記，撇開這些情緒，我們都是一樣的人，有一樣的需求。”Margie的兒子Micah Fletcher，是輕鐵事件的受害者之一，他幸運地撿回一條命，但目前身體狀況不佳。Margie說：“我對於我兒子可以勇敢展出指責那人，因為因為他們地挺身而出讓那兩名女孩因此活下來。但對我來說，對於是否需要站出來指責，其實我是很矛盾的。

市長要求暫緩集會

在此之前，波特蘭市長Ted Wheeler要求聯邦政府暫緩極右派集會：“我支持言論自由，但考慮現在是一個敏感時期，這場遊行可能會危害到公眾安全”。但聯邦政府表示，申請集會地組織“愛國祈禱者”（Patriot Prayer）沒有做任何違法地事情，所以沒有辦法禁止他們地集會。然而市長一而再，再而三試圖介入遊行，似乎讓情形更糟糕，一名遊行者Debbie Sluder說她是為了支持言論自由而來的，並說，“投票給特朗普，不等於仇恨言論吧！”

美國媒體CNN指出。組織極右派遊行的領袖Joey Gibson也說，他的組織並非種族歧視，也不是極右派，並對於公眾擔心遊行引發地暴力衝突，僅說“我們不需要對敵對勢力的行為負責”。

至於引發騷動的殺人兇嫌克利斯蒂安將面臨兩項謀殺罪，兩次二級恐嚇和一次謀殺未遂罪名，也曾被指控搶劫，綁票，持有禁制武器等觸犯聯邦法規地重罪。目前收押在波特蘭當地監獄，不得交保。