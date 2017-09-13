極右翼再次在波特蘭引發暴力衝突 擾亂和平集會逮捕9人

（綜合報導）週日（9月10日）下午，市中心舉行一場反法西斯遊行活動，抗議示威人群與警方發生了暴力衝突，當時身穿黑衣的反法激進分子襲擊了警察和極右派示威者，而其他敵對團體的抗議者則在街道上扭打，至少造成兩人受傷。

根據波特蘭警方稱，這次集會和遊行示威活動是為了表達對白人至上主義的不滿，是由反法西斯團體“波特蘭聯合反對仇恨”發起的組織。

其中兩名警察被抗議者發射彈弓，以及投擲的石塊，瓶子和其他投擲物之後收到輕傷。據悉，當日至少有9人被逮捕，罪名包括干擾一名警官和擾亂治安。

最開始，保守的“愛國者祈禱團”的原計劃是在周日下午開始在波特蘭市中心舉行“和平的波特蘭自由遊行”，但是再最後一刻，因為考慮到安全問題才把遊行活動移到了溫哥華。大約15分鐘之後，大規模的反抗議活動爆發，示威的團體發生衝突。

下午一點左右，在波特蘭廣場和河濱公園，仍有數百名反示威者聚集，他們舉著寫著“不歡迎法西斯”和“反抗權利” 的標語。

據報導，這些右翼分子大多來自波特蘭本地的抵抗仇恨組織，一個由80個激進組織組成的聯盟，以及當地的反法西斯組織。

自去年開始，反法西斯團體成員越來越多地出現在激進的示威遊行和抗議活動中，也因此招來很多批評，質疑他們帶來的傷害多過於好處。

分析人士表示，反法西斯團體主要由無政府主義組成，他們關注的焦點更多在打擊極右意識形態上，又恰好和奧巴馬2008年當選總統後白人至上主義這越來越多的趨勢相吻合。

在特朗普當選後，反法西斯主義者的活動越來越積極，在眾多地方他們都曾與右翼分子發生衝突。

波特蘭當地組織者Weal Elasady表示，法西斯分子，極右翼分子和頑固分子在全國各地組織。他們知道他們必須團結起來，對抗種族主義和反法西斯主義。