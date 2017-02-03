業主不滿新房屋租務管理　擬將政府告上法庭

（本報綜述）新上任市議員Chloe Eudaly在得到惠勒市長的支持下，上周宣佈市政府一連串保護租房客的法例，隨即引起本市一班業主的不滿，業主們更提出要將政府告上法庭，因為他們指出，新法例說是保護租客，但卻奪去業主們的權利。

上周，Eudaly市議員建議，要求業主向無理被迫遷的租客支付2,900元至4,500元不等的搬遷費，視乎所租住單位的大小而定；同時亦向加租10%及以上的業主處以罰款。

她希望建議如獲通過，將有助減少租客被迫遷離的情況。她又指出普遍市民都要為目前的房屋短缺問題而付出，對市政府、州政府和縣政府來說，要處理愈來愈多租客被迫遷，甚至成為街頭露宿者，所付出的實在龐大，這建議是希望市內的業主們能與政府分擔這問題。Eudaly市議員強調，通過這建議並不表示禁止加租或是取消要住客無理遷出的權利。

有業主表示，其實他們與普通市民一樣，都是「打工仔」，不可能承擔房地產增值的成本，亦需要有權利趕走那些有暴力和有威脅性的租客。

反對的業主表示，一直在爭取減租的政客，目的是要求租客將租金減至十年前的水平，理由是租客不能負擔目前的租金水平；但同樣道理，隨著通貨膨脹，單靠平宜的租金，業主亦難支付按揭或維修房屋。

支持者已準備好，一旦法例通過，他們就立即入稟法庭。

市議員Chloe Eudaly在去年競選期間曾承諾會爭取保護租客的法例，作為租客的她，表示厭倦業主不斷加租，令她沒有安全感。一月上任後，她欲提出凍結加租的題案，及後改口，提出上述保護租房客的法例。

波特蘭市議會在二月二日討論這建議並投票作決定。

波市市長聯同麥縣縣長要求業主協助租客

（本報訊）波特蘭市在過去兩月，多次受到嚴寒天氣和暴風雪的影響，全城幾乎癱瘓，令到不少市民因此未能上班，損失工時，影響收入。波市市長惠勒和麥縣縣長黛博拉周一聯署新聞稿，希望能聯手協助市民應對租金問題。

麥縣政府將與Home Forward 機構，從本地政府、州政府和聯邦政府的撥款中抽出580萬元，作為短期租金援助計劃的資金，在未來數月，協助因收入減少，未有能力付房租的市民。

同時，市長又呼籲業主們，協助那些未能繳付二月份租金的住客，不要迫他們遷離，而是要與住客找出解決方法，市長又要求業主們減免有關的罰款，並與住客協商一個付款計劃來追付欠租。

縣長在周三發表的新聞稿上指出，社區中有不少人士在一月因未能安全地上班而大大影響到收入，再加上因學校停課而突如其來的照顧孩童費用，或是僱主因天氣未能開店等。在這情況下，我們應該合作，確保這一班勞工階層，沒有只因暫時性的欠缺而要導致要流浪街頭。