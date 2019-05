楓香矽谷劇社《飛虎戀》將閃亮登場波特蘭

講述動人心弦的情感故事 演繹激情燃燒的戰火歲月

(本報訊)話劇《飛虎戀》於2018年退伍軍人節在矽谷上演後,聲名鵲起,在美國華人界引起強烈反響。為了讓更多的年輕華人了解二戰時期飛虎隊的歷史,由北美楓香文化中心牽頭,應俄勒岡華人聯盟OCC盛情邀請,楓香矽谷劇社將於2019年6月1號在波特蘭的世界貿易中心禮堂演出兩場《飛虎戀》。

話劇主要講述當時美國東北一個小鎮上的五位受過高等教育的年輕飛行員,他們自願放棄美軍身份,報名參加首支援華飛行隊(飛虎隊)。據稱,多數飛虎隊員在他們風華正茂的年齡,為中國人民獻出了自己寶貴的生命。犧牲的飛虎隊員們平均年齡僅為23歲。

矽谷版《飛虎戀》為張西女士編劇並擔任總導演,由楓香矽谷劇社社長阿朵帶領來自矽谷高科技公司以及藝術院校畢業的演員們傾情演繹。

其實,美國因為當時是中立國的身份,無法直接參戰。為支緩中國抗戰,飛虎隊的成員只能以平民身份參戰,儘管他們都曾在美國陸軍,海軍或海軍陸戰隊的航空兵部隊服役,但飛虎隊並不屬於美軍。飛虎隊是受僱於由當時具有中國和美國政府背景的中央飛機製造廠的僱傭兵,月薪由250美元至750美元不等,這一工資水平相當於2019年的2000美元至6000美元。

飛虎隊英勇善戰,從成立到解散,從沒輸過一場空戰,總是以少敵多。飛虎隊最初大約有100架戰機,分為三個隊伍在三個不同的地方在空中與敵方對抗。行動雖然只持續七個月,但共擊落296架敵機。據稱,飛虎隊僅有14名隊員在作戰任務中喪生。但,據了解,更多的年輕人在其他場景中為中國人民獻出了生命。

就是這樣一群年輕人,他們背井離鄉奔赴中國大陸,在陳納德(Claire Lee Chennault)上校的帶領下,改變了中國的抗戰進程,即使當時沒有得到美國軍方和白宮的承認,存在的合法性也是模糊不清,但飛虎隊卻在美國軍事組織中名垂青史。

飛虎隊是促成中美並肩抗日的偉大史實,全面體現了中美兩國深厚的友誼,隊員有多位是來自波特蘭市,他們屢建奇功,事蹟亦為後人所傳頌。其中最為本地人熟悉的有陳瑞鈿,他是一位很出名的飛虎隊員,很有戰功,但因作戰時被灼傷而毀容,退役後就在郵局默默工作。2008年3月5日,美國聯邦眾議院決議把比弗頓陳瑞鈿任職所在的一間郵局命名為「陳瑞鈿」,讓大家重新翻閱這段幾遭遺忘的歷史。

另一位是出生於波特蘭市的女英雄李月英,她不顧父母的反對,學習飛行,後參與抗戰,是美國首位華裔女飛行員,後在一次飛行意外中喪生。她的故事,經由美國記錄片導演 Alan H.Rosenberg 與華裔製片譚立人(Montgomery Hom)等拍攝成記錄片《短暫的淩空飛翔:駕駛戰鬥機的女人李月英》(A Brief Flight: Hazel Ying Lee and The Women Who Flew Pursuit)在美國公共電視臺(PBS)播出後,在美國華人社區引起強烈的反響。

話劇《飛虎戀》取材於飛虎隊員在雲南主戰場上發生的故事。在戰爭的硝煙裡,五名年輕的飛虎隊員邂逅了同樣年輕而勇敢的志願醫療隊女護士們。彼此之間的人生被徹底改變……

《飛虎戀》非常值得華人,特別是新生代華人觀看。飛虎隊隊員雖眾多,據說,最後一名成員已經在2017年年逝世。一晃近80年過去,美國人民也許忘記了他們,但中國人民仍然記得他們,記得他們對中國人民偉大的貢獻和真摯友誼。