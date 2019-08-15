楊安澤網上發表意見　獲馬斯克公開表態支持

（綜合報導）美國明年舉行總統選舉，民主黨多名候選人磨拳擦掌。提出向全國人民派發「自由紅利」的該黨台裔候選人楊安澤，上周六（10日）在社交網發表意見時，一度遭政治評論員奚落。不過，美國著名科技富豪特斯拉公司首席執行官馬斯克公開表態支持，楊安澤隨即轉發馬斯克的貼文感謝。

楊安澤先前發推特稱，我不期望民眾同意我說的每件事，如此一來反而很奇怪。我主要是希望，民眾相信我正試著解決問題，對任何想法都保有開放的態度，尤其是當數據直指某個特定現象時。改變一個人的想法不是一件壞事情。

這篇推文隨後被美國政治與歷史自媒體卡林轉發，他酸道：「這竟成了還要特別一提的新鮮事兒。真奇怪。」

馬斯克轉貼卡林的推特寫道，我支持楊安澤。他說，自己相信楊安澤會成為「有史以來第一位公開的哥特式（Goth）總統，我覺得這一點非常重要。」他並且在另外一則推特上表示，楊安澤支持的全民基本收入理念，明顯是美國人民需要的。

楊安澤隨後很快對馬斯克的支持表示感謝，並對後者在「建設未來」上的成就表示祝賀。

「哥特式」一詞在當今的英語中有不同的含義，不過從楊安澤的過往採訪記錄來看，馬斯克所指的應該是他對「哥特式搖滾」音樂的熱愛。

此前周六，在愛荷華州得梅因市的一次市政廳舉行的槍支安全集會中，一個觀衆分享了她如何失去四歲女兒的痛苦故事之後，随後楊安澤主動問是否介意給她一個擁抱，當他們擁抱以後楊安澤就止不住淚流滿面。楊安澤說，“我有兩個兒子，他們現在六歲和三歲，我在想象，其中一個被槍擊中而另一個目睹了。”他補充說，“我真是非常抱歉。”

楊談到了他此前提出的解決方案：升級成個性化槍支。 “如果我們能夠讓個性化的槍支成爲可能，如果孩子意外拿到了槍支，那麽他們做不了任何事情，那麽它就會成爲一個非常沉重，昂貴的道具而已……我的一個建議是：幫助槍支主人免費升級他們的槍支成爲個性化槍支。如果我們能做到這一點……這將有助于讓孩子們更安全。“然後楊回頭對那個女觀衆說：”我很抱歉。這樣的故事本不應該發生。我很抱歉。”

參選人楊安澤上周四鎖定了將在今年秋天舉行的第三輪初選電視辯論的參加資格。一項最新的民調顯示，他在愛荷華州選民中的支持率達到了2%。在此之前，楊安澤已經達到了民主黨全國委員會DNC設定的13萬捐助者門檻，并在三份DNC批準的民調中獲得至少2%的支持率。一份蒙莫斯大學（Monmouth University）在上周四公布的愛荷華州民主黨核心人士調查結果顯示，他成功在第四份民調中達标，從而成爲第9位有資格亮相下輪初選辯論的參選人。