棄置汽車漸成露宿者棲身的選擇

（本報綜述）這一年來，住有露宿者的棄置汽車，在波特蘭市的街上隨處都是，甚至已對居民做成不便，政府亦不斷接獲市民的投訴，但政府卻未有任何計劃來應對這日趨嚴重的情況。

近幾年來，棄置汽車的數字已經翻了幾番，從2012年的7,000輛增長至2016年的27,000輛。去年，有4,111的棄置旅行車，波特蘭交通運輸局表示，其中有90%的棄置旅行車是被當作臨時住所的。

法例上，一輛棄置汽車的定義是，停泊在街邊超過24小時，車上沒掛有車牌或看似壞車開不動的，而旅行車，除了上落人或物件外，是不能泊在街邊的。

目前，市政府只會在接到市民投訴才會採取行動，否則不會拖車，而現時市政府停放被拖車輛的停車場經常放滿車輛。儘管運輸局從四月起，在公園周圍安裝了不可以過夜停車的指示牌，試圖緩解這現象，但似乎起不到阻嚇作用。

隨著住在棄置汽車內的人數的增加，來自附近一帶居民的投訴亦越來越多。居民抱怨，在棄置汽車周圍經常有大堆的垃圾和危害健康衛生的棄置物。及多輛旅行車放在一起，阻塞街道。

波特蘭運輸局接到投訴後，就會在這些旅行車上貼上綠色貼紙。貼紙表示是72小時內會拖車。雖然說是72小時會被拖走，但其實需要一周左右的時間。如果車輛在一週後仍然在，那他們才會採取行動。

對於很多無家可歸的人來說，他們的車輛是他們唯一的住所，因為可收留他們的地方是很缺乏的。在波特蘭的街頭，很容易發現那些，冷凝窗戶，後排座椅上都裝滿了衣服和其他生活用品的車輛。這些無家可歸的人由於沒有選擇，庇護所床位不足，可負擔居住單位大缺，他們只得住在自己的車輛中並找到一個合適的停車位來過夜。

在一些城市，例如尤金已經為這些過夜車輛指定了特定的過夜停車場。西雅圖市政府更特設一個停放旅行車的停車場，並為「住客」們提供一些基本的服務，及推行「街頭到住屋（road to housing）」計畫，協助這些生活在車輛上的「住客」們走上入住房屋的途徑。

雖然越來越多的人以這種方式生活，但波特蘭市官員卻表示不知所措，至今沒有提出任何快速的解決方案或者明確的策略來解決這個現象。波特蘭市長發言人麥克爾考克斯表示他們目前並未想過開闢指定停車場的打算，而與住在棄置車內的露宿者進行談判是初步策略。

根據美國住房和城市發展部門2015取得的最新數據，顯示有23%有孩子的家庭在車上睡覺，而總露宿者人數的12%，即195人是在車裡睡覺的。大家都在等待即將公佈的2016數字。而按今年二月在東南區的點算的數字，顯示現時生活在棄置車輛上的人士大增。