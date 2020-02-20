梅德福市一中餐館被平機會指控性騷擾及有報復行為

（本報訊）位於梅德福市（Medford）一中餐館，19日被美國公平就業機會委員會（Equal Employment Opportunity Commission, EEOC）控告，指其准許餐館所雇的前經理多次向年輕的女僱員進行性騷擾，這名女僱員向老板投訴後離職，而另一名女僱員則在不能忍受的情況下辭職。

根據平機會的控詞，雖然該中餐館的前經理被拘捕和被控性騷擾餐館內年輕的女僱員，但期後該中餐館亦允許該名經理重返工作單位。平機會指控這名50多歲的經理多次向餐館輕的女僱員作出性騷擾的言論和不適當的接觸，並從不必要的擁抱升級為捉摸。

在控詞中紀錄了這名經理要求一名15歲的女僱員向他發裸照，這名僱員多次投掃，但餐館並未有阻止他繼續這行為或是將他辭退，返之，餐館將這名女僱員辭退，而另一名女僱員亦在無可選擇的情況下辭工。

平機會嘗試與其他可能受到同樣情況的女僱員聯絡，並呼籲這些年輕僱員能與他們聯絡，電話：1-833-779-3986或電郵致： *protected email* 。

平機會主任Nancy Sienko 表示，受騷擾的女僱員都是剛出來工作，年齡介乎15到20歲。她表示，任何僱員都不應遭遇到這些情況，並且讚許這些女士拿出勇氣來舉報事情。她呼籲，所有僱主應要小心確保那些年輕，無工作經驗的僱員知道她們有權舉報任何不歡迎的行為，及她們的投訴是會立即得到處理。同時，對僱主而言，要立即處理事情，不能以一笑而之來帶過問題，她強調沒有採取行動已是觸犯法律。

欲了解更多有關就業歧視的資訊，及協助年輕僱員了解他們的權利和義務，可查閱網頁：http://www.eeoc.gov/youth/ 。