桑德斯退選 拜登vs特朗普 美國人更看好誰處理疫情危機？

（綜合報導）佛蒙特州參議員桑德斯周三宣布退選，這意味着2020年總統角逐將在特朗普和前副總統拜登之間展開，眼下的疫情成爲總統大選的關鍵議題。根據一項最新民調，相較特朗普，美國人更信任奧巴馬處理疫情，但與拜登相比，支持他的人更多。

桑德斯在與員工的電話會議中宣布了退選決定，他在美東時間上午的退選演講中說：“競選活動是結束了，但争取正義的鬥争仍在繼續。”

總統特朗普立即對桑德斯退選發表評論，他寫道：“伯尼·桑德斯退選！謝謝伊麗莎白·沃倫。如果不是她，伯尼將在超級星期二拿下幾乎每個州！”

在民主黨初選初期，桑德斯一舉拿下新罕布什爾州、内華達州，並在愛荷華州與南本德市長布蒂賈奇並駕齊驅，成爲當時參選領域的絕對領跑者，但随着更多州展開初選，他難以維持初選前期的勢頭，而随着越來越多的對手退選並爲前副總統背書，拜登的勝勢進一步擴大。

周三的宣布標誌着自2016年對陣前國務卿希拉裏失利後，桑德斯第二次争取民主黨提名的努力也最終敗北。不過，桑德斯深受年輕選民的支持，這使他的名字家喻戶曉，而他的進步政策也得到廣泛支持。桑德斯曾表示，如果退選，他將支持民主黨最終提名的候選人，他還稱，候選人的首要任務是在11月擊敗特朗普。

盡管他與拜登在貿易、社會保障、外國軍事幹預等一系列問題上持不同意見，但桑德斯曾在3月份于華盛頓舉行的初選辯論中保證，他將全力支持前副總統。

随着新冠疫情加劇，所有競選集會都被叫停，多州將初選推遲，原定7月舉行的民主黨代表大會也推遲到8月。對疫情的處理迅速成爲總統大選中的關鍵問題。

根據最新民調，受訪者認爲，若遇到大流行，前總統奧巴馬會處理得比特朗普更好，另一方面，更多人認爲特朗普會處理得比拜登更好。

當被問及在疫情爆發期間誰將是更好的領導人時，52%的選民支持奧巴馬，38%的選民認爲特朗普是兩位領導人中的佼佼者。10%沒有意見。

當特朗普和拜登一對一時，更多選民（44%）認爲特朗普在疫情危機期間是更好的領導者，36%的人選擇拜登。而當被問及他們更信任誰來處理這個問題時，兩邊的支持度相符。

由于2020年總統大選已基本陷入停滞，拜登的競選活動大都轉移到了網絡平台。這位前副總統在他位于特拉華州的家中舉辦了市政廳會議和新聞發布會，試圖批評特朗普對疫情的處理，但未能引來強烈反響。

與此同時，總統出現在每日的白宮新冠疫情工作組簡報會上，占據着全國的注意力。但民調顯示，認爲特朗普政府在對抗新冠病毒方面做得不足的選民比例上升。

疫情在全球蔓延初期，特朗普政府試圖淡化其對美國的影響、未采取更多防疫措施引發了多方批評，重要醫療物資分配到紐約或加州等熱點地區過于遲緩也爲人诟病。目前，超過10,000名美國人死于與該病毒相關的併發症，而美國確診的病例超過30萬。