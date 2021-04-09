染新冠病死者家屬12日起可申請聯邦喪葬援助
（綜合報導）聯邦緊急事故管理總署(FEMA)宣布，由4月12日起，將向因感染新冠病而病歿者的家屬提供高達9000元的喪葬補助。如同一家庭出現數起染疫死亡案例，喪葬費用每戶最高補助上限則為35,500元。申請補助者必須為美國公民或持有綠卡，染疫死亡者則不需要具有美國公民或綠卡身份。
聯邦緊急事故管理總署（FEMA）在聲明中寫道，新冠疫情給許多家庭帶來了極大的悲痛，「聯邦緊急事故管理總署的任務是對民眾提供災前、災難期間以及災後援助。我們致力於幫助減輕民眾遭受病毒打擊後的經濟壓力與負擔。」
根據2021年《冠狀病毒應對和救濟補充撥款法案》和2021年《美國營救計畫法案》，FEMA將為2020年1月20日之後發生的與COVID-19相關的喪葬費用提供財務援助。
最新公布的聯邦緊急事故管理總署染疫死亡案例喪葬費用補助辦法指出，每起染疫死亡案例的墓地、墓碑、安葬手續、聘請神職人員主持追思儀式、遺體運送、火化以及相關後事處理開銷都在補助範圍之列。每起染疫死亡案例最高補助9000元。對於同一家庭有多起染疫死亡案例，喪葬補助費上限為35,500元。不過，如果喪葬費補助申請人已經拿到保險理賠或其他補助，聯邦緊急事故管理總署的補助金額將相應降低。
補助規定指出，申請人必須是美國公民或持有綠卡，申請者須提供死亡證明和費用證明。根據FEMA網站提供的資訊，家屬要獲得喪葬援助的資格，必須滿足以下的條件：（1）死亡須發生在美國，包括美國的領地和哥倫比亞特區；（2）死亡證明必須表明死因是新冠病；（3）申請人必須是在2020年1月20日之後支付了喪葬費用的美國公民、非公民國人或合格的外國人；（4）死亡者無需是美國公民、非公民國人或合格的外國人。
這項援助經費不須審核申請者的經濟狀況，也就是凡在疫情期間染疫身亡的，家屬都可以申請。
是項援助由本月12日起接受申請，申請者需致電FEMA設立的專線電話：844-684-6333提出申請，並在FEMA的代表幫助下完成申請，這專線有提供多種語言的服務。民眾可登錄中文網站 https://tinyurl.com/ceaw5djk， 了解更多信息。