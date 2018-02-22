東風迎新歲　瑞雪兆豐年 波特蘭冬天還未離去 寒冷氣溫將持續至三月

（本報訊）波特蘭今年冬天的氣溫和暖，就將春天提早到步一樣，春暖花開。當大家正在享受的好天氣並慶祝中國年到來之際，在上周六晚氣溫下降，大波特蘭地區，特別在西區和位於500呎高的地點，周日的大清早已見到全地舖滿白雪。在華盛頓州的Camas 至Ridgefield，地面有超過兩吋的積雪；至於波特蘭市，周日下午和傍晚的一場雪和雨，並沒有令地面出現積雪情況。但周一晚和周二晚的大雪，令到多個地方積雪有三至五吋不能。周三所有學校停課。

周一天氣氣溫將升至40度左右，但到傍晚，氣溫再度回落到冰點以下，周二傍晚時份再下雪。隨著寒流未散，氣溫持續的低，預測再有降雪出現在周三晚至周四早上之間，周五將有更多的雨水，至周六，市民可能再次在早上看到有雪。

氣象局表示，這樣較冷的氣溫將持續至三月初。

俄勒岡運輸局與波特蘭運輸局均表示已準備好應對路面的積雪，兩局均提醒市民在這情況下，駕車要特別小心，尤其當雨水溶化了路面的冰後，在夜間因溫度再降，路面再次結冰，很多意外都是在地面太滑的情況下發生的。

俄勒岡州警察部門向州民發出以下的指引，確保在這天氣情況下出門的安全。

－當要在公路上行走時，要作好不時的準備；

－要出門，就要作好路線的計劃，由於天氣轉變得很快，最好隨時撥電511查詢有關路面的情況；或到tripcheck.com查閱路面和天氣情況。

－要到高山地區的人士，最好經常翻查路面情況，了解車輛是否需要裝上雪鏈行車。

－特別要到一些從未到過的地點，不要猶疑，隨時撥電或到網頁查詢有關路面和天氣情況，或向警察部或公路局人員查詢。

－開遠程車的人士，特別是到一些不熟悉的地方時，最好在車內準備好一套緊急救援裝備，並留意汽車的汽油量。

－讓朋友和家人知道的旅程的路線，並經常與他們保持聯絡和告知所有有關行程的改變。

－小心駕駛，如路面有冰或是濕滑，要增加兩車之間的距離，多用高燈來增加能見度。

－在不好的天氣下，不要使用汽車的定速巡航系統。