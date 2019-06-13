東南82街成交通事故頻發路段 波特蘭出台各項措施應對

（本報綜述）一年一度的“零願景”(Vision Zero report)報告針對去年全年交通事故統計後顯示，超過三分之二的死亡案件發生在波特蘭東南82街。這份報告本週出爐後，交通官員隨即研究如何消除交通事故的相關對策。

報告稱，前年全年因交通事故而死亡的人數為45，相對前年，去年已經有所下降，但數據也同時顯示，大多數死亡發生在波特蘭東部。有時即使在寬闊的人行道上，飛來橫禍也會發生在正常行走的行人身上。

根據最近十年的數據，在行人傷亡的所有事故中，有44%是發生在人行信號與交通信號交叉時。超過70%的人在十字路口死亡或受傷，其中20%的事件發生在司機左轉時來不及避讓行人。

波特蘭市議員Chloe Eudaly認為，波特蘭必需繼續改進落後的規劃，使每個人都能獲得和安全的城市街道。

她稱：“我們將優先考慮交叉口的行人安全，迅速而明顯地應對致命事故現場的狀況，並繼續努力降低整個城市的車速，因為速度是我們城市一半交通事故中的一個主要因素。”

她還認為，相關規則跟不上城市發展的步伐，導致交通事故頻發。

據稱，波特蘭計劃每年至少改變10條人行橫道，沿著所謂的高速公路走廊，如Sandy街，82街，Barber Boulevard街和122街，在允許車輛通行前允許行人有更多時間穿越。這些變化也使行人更加受重視，並且可以減少左轉交通事故的死亡人數。波特蘭還將創造三個額外受保護的左轉彎，在指定的高速公路走廊的三個交叉路口，交通信號燈在轉向車輛上提供獨立的信號。

交通工作人員將今年在東南Division街黑暗路段和2020年在Stark街上增加路燈。據報導，近一半的行人撞車事故發生在黑暗或低光條件下。

波特蘭還計劃繼續嘗試降低全市的行車速度限制，並加大廣告力度，以鼓勵人們放慢車速。