東南 Division 街重新設計　翡翠區商戶大受影響

（本報訊）東南 Division 街由82至172街，將進行重新設計，目的是要令這條全城第三的交通黑點街道，變得更安全。而在翡翠區一段的設計，受到區內商戶的關注，波特蘭運輸局特別派員，為區內華人商戶業主講解詳情。

上周五，參加的華人商戶和業主一早到五味館內，希望得知設計會否對商舖有影響，一看設計圖，大家都議論紛紛，新的設計為多家商戶帶來了不便。

首先，是中間線有大部份被設置石墩，車輛不能像現時的隨便轉左或轉右。要駕車到某些店舖，車輛需找U轉位駛到馬路的另一邊，才能到達目的地。商戶表示，這將嚴重影響客人到來消費的方便性。另外，對街上兩家超市和海鮮店的貨運問題，影響亦非常大。

第二，大部份街上的停車位被取消，特別是Division 街的南面，北面則只有少數的停車位。在會中，不少意見都認為不可行，因為目前區內商場的停車位根本不足，單是在這區上班的員工車輛為數已不少，取消街上的停車位將另顧客更難停車。

在回答予會人士問到Division 少了停車位，車輛將被迫轉到橫街停車時，運輸局的Elizabeth 表示，由於翡翠區一帶的橫街都是沒有維修的街道，也沒有行人道，有些路面更是不平，她們希望隨著這重新設計項目，市政府能撥款整頓這些橫街。

Division 街的設計圖已因應市民的意見，作出了多次的更改。例如，上一次的設計圖中， 被取消的Division 街停車位是在北面的，但由於84街的小商場內的Mojo Crepes 和泰國餐廳的極力反對，結果運輸局修改了設計，將原來在南面一汽車公司門前的車位，改放在小商場的外面 。

因為翡翠區這一段的Division 街，華人商舖特別多，運輸局希望能聽取每家商戶和物業業主的意見，所以特別要求與華人東主見面，了解他們的意見。但可惜，很多華人店主沒有出席，未能找緊還可修改設計的機會，講出意見。

運輸局的Elizabeth 表示，當日的會議對他們來說是非常珍貴的，因為只有店主或業主才真正知道問題所在，如他們沒有來開會的話，根本上他們不會了解到新設計對商戶帶來的影響。

Elizabeth說，設計的團隊會按當日收集的意見，再作修改，希望新的設計既能達到安全的目的，同時亦能減低對商戶的影響。當她向予會的店主和業主們查問他們會否希望有另一次會議再看一下可能修改的設計時，店主和業主們都表示樂意再次參與會議，了解最新的設計資料。

沒有出席周五會議的商戶或業主們，應趁運輸局還未最後落實設計時講出意見。這等商戶或業主們如仍希望了解新的設計，請與翡翠區委員許張淑儀女士聯絡，電話：503-771-9560或503-888-6298。