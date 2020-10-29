杜奕瑾暢談回臺創業心路歷程 召喚美西北高科技僑青匯聚能量發揮所長

西雅圖文教中心為加強海外僑民青年聯繫服務，提供政府跨部會資訊諮詢服務以鼓勵僑青專業人士返臺投資、就業，強化僑民青年社群與臺灣之連結，於10月24日舉辦首場「i臺灣線上開講

，邀請從西雅圖回臺創立AI Labs(人工智慧實驗室)的杜奕瑾先生分享創業經驗，共有將近80名在Amazon、Intel、Google、FB、Microsoft及其他行業的僑民青年們共同上線參與。

駐西雅圖辦事處處長甄國清致詞時說明臺灣目前的經濟情勢，政府已經啟動「經濟發展新模式2.0計畫」，推動六大核心創新產業，希望透過創新促進產業升級，再造新經濟奇蹟。西雅圖文教中心主任吳曉竹接續說明，僑務委員會在全球僑教中心均設立i臺灣窗口，強化對於僑青的諮詢服務功能，同時成立i臺灣窗口網頁專區，包含「投資臺灣」、「就業臺灣」、「就學臺灣」、「生活臺灣」等四大區塊，將各部會服務資訊集結整合。而駐舊金山辦事處經濟組組長陳愛蘭亦詳盡說明臺灣新創園區及圓夢計畫，宣示政府已經全面佈建完整配套設施及措施，歡迎臺僑青年回臺創業及就業。

杜奕瑾曾於Microsoft任職，對於大西雅圖地區非常熟悉，他首先提及西雅圖與臺灣的相似之處，都是軟體研發人才濟濟。但目前臺灣的發展，已經超越很多在美青年的想像。在疫情期間，AI Labs透過人工智慧協助臺灣社會發展數位經濟、醫療科技，例如社交距離APP、自動檢測、病毒株/基因定序、判讀英文醫療論文等，其他還有協助判別假新聞、交通運輸大數據分析及橋樑檢測等等，而且相關程式都開放原始碼，嘉惠友邦。有青年問到，人類如何在AI當道的此時發揮價值? 杜奕瑾回應，透過創新、推理、關懷等人類特質，人類的價值是不會被取代的；有華盛頓大學學生問道，為何在美國求學就業成家，卻仍選擇回臺創業這條路?他答道:「回家其實不需要甚麼理由」，臺灣透過政府與民間合作，努力厚植數位經濟人才養成，並且搭造適合軟體工程師的生態系，就等著研發創新的能量。從他自身的創業經驗來看，從PTT到AI Labs，臺灣的自由、民主、開放、透明，加之臺灣青年擁有的敏捷研發能力，就是朝向有系統的將匯聚成一股力量。同時他也歡迎有意回臺創業就業的青年可以與他討論合作及協作的可行性。