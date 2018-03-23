李氏公所聯歡春宴熱烈喜慶 各界嘉賓歡聚一堂共度佳節

（本報記者俄廣才攝影報導）3月17日晚，砵崙李氏公所2018新春聯歡會在紅茶館酒家熱烈舉行。

台北駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永，美西李氏總公所副總長李仁沛，全美李氏縂公所顧問、西雅圖李氏公所主席李文輝，2018全美華埠小姐冠軍李萬莉，以及本埠二十多家僑團首領、代表逾三百人出席了本年度聯歡盛會。

晚七時許，司儀李曉華宣佈2018春宴聯歡盛會正式開始。李氏青年龍師團五隻瑞獅在喜慶的鑼鼓聲中起舞助慶，向各界來賓恭祝新春，精彩的表演贏得了來賓們的熱烈掌聲。

砵崙李氏公所主席李汝堯首先致歡迎詞，感謝遠道而來的總公所副總長、顧問，各兄弟公所主席、代表等外埠嘉賓，以及本地各僑團首領、各界來賓。多謝大家抽出時間來參加砵崙李氏公所的春節聯歡盛會，同時感謝各僑團在過去一年裡對李氏公所各項工作的大力支持，恭祝各位來賓身體健康吉祥如意。

美西副總長李仁沛，全美顧問李文輝，文教中心主任陳敏永等先後致賀詞。

美西副總長李仁沛在致賀辭時表示，砵崙李氏公所是全美李氏大家族主要是棟樑之一，在歷屆主席及各位顧問的推動下，熱心服務李氏及僑社，其突出的貢獻得到了各界的讚賞。相信在兩位年輕有為的正副主席及各位顧問的領導下，繼續與本地各僑團一道同心攜手促進僑社繁榮，發揚光大、更創新紀。

聯歡晚會上，2018全美華埠小姐冠軍李萬莉表演了精彩的彩綢舞，李氏公所婦女會成員，李氏青年龍師團團員演唱了多首吉慶歌曲，受到了來賓們的熱烈歡迎。

李氏公所代表李素英、主席李汝堯先後向中華學校，砵崙歷史博物館基金會，砵崙同源會捐贈了善款。

李氏青年龍師團向砵崙李氏公所捐贈了善款一千美元。

聯歡晚宴上，文教中心主任陳敏永，美西副總長李仁沛，全美顧問李文輝，2018全美華埠小姐冠軍李萬莉，李氏公所主席李汝堯，顧問李金濃等多位嘉賓一同舉杯向各界來賓敬酒，共慶2018狗年新春佳節。

聯歡晚會上還進行了豐富多彩的幸運抽獎活動。