李氏公所聯歡春宴　嘉賓歡聚　慶渡佳節

（本報訊）砵崙李氏公所在3月16日晚，在黃上皇酒家舉行了一年一度的新春聯歡會。

台北駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永，來自三藩市的全美李氏總公所的李振才元老及李彪元老，李殿邦顧問；西雅圖李氏公所主席李瑞金女士及副主席李程天，波特蘭警察局副局長Ryan Lee 以及本埠的僑團首領、代表逾二百人出席了本年度聯歡盛會。

晚會一開始，由李氏青年龍師團的三隻瑞獅在喜慶的鑼鼓聲中進場，向各界來賓恭祝新春，精彩的表演贏得了來賓們的熱烈掌聲，並由砵崙李氏公所主席李汝堯聯同全美李氏總公所的李振才元老及李彪元老一同主持採青。

砵崙李氏公所主席李汝堯首先致歡迎詞，感謝遠道而來的總公所副總長、顧問，各兄弟公所主席、代表等外埠嘉賓，以及本地各僑團首領、各界來賓。多謝大家抽出時間來參加砵崙李氏公所的春節聯歡盛會，同時感謝各僑團在過去一年裡對李氏公所各項工作的大力支持，恭祝各位來賓身體健康吉祥如意。

台北駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任陳敏永亦應邀致詞，他喜見嘉賓滿堂，藉此機會多謝各界的支持和賜教，並代表文教處祝賀賓客們年年開心，平平安安！

全美李氏總公所的李振才元老在致詞時盛讚砵崙李氏公所辦得有聲有色，會員趨年輕化，為公所帶來活力，他亦感謝僑社對李氏公所的支持和愛護，李氏公所定必與僑社通力合作，促進僑社繁榮。

三藩市的全美李氏總公所的顧問李殿邦亦致詞，感謝各界的支持！

會上，李氏公所婦女部高唱賀年歌助慶。李氏青年龍師團向砵崙李氏公所捐贈了善款一千美元，並由大小團員一起獻上一曲力的表現的『黃飛鴻』。

聯歡晚會上還進行了豐富多彩的幸運抽獎活動。當日晚會由李景堯夫婦擔任司儀。

