波特蘭粵劇藝術中心周年慶舉辦

朱咪咪歡樂聖誕音樂會 台上台下打成一片

（本報訊）周一晚上，波特蘭粵劇藝術中心慶祝成立一周年紀念，在紅茶館宴開30多席，邀來了香港著名影視歌手朱咪咪在晚會上演唱，連同該中心人員和嘉賓們的演出，三個多小時的演出掀起了波特蘭華人社區的歡樂聖誕氣氛。

當晚演出的嘉賓還有來自香港的年青粵劇好手李欣樺獻唱粵劇和表演絲帶舞；宜動又宜靜的波特蘭婦女聯誼會跳出青春的舞蹈和典雅的旗袍秀；司儀王斌的布偶，當然了不少屬於唱家班的該中心主席甄韶會、副主席陳笑芳及陳艷華女士等。

晚會在約六時半開始先，兩女一男的司儀陣容包括陳笑芳、陳艷華、王斌等先上台，數算著當天晚會創下波特蘭華人社區的三個第一，包括演唱會票價是歷年來最高的過百元一票；也在數算著波特蘭粵劇藝術中心在過去一年來為社區提供的服務。

大會亦即場向多位新任顧問頒發紀念品，陳笑芳副主席提到波特蘭粵劇藝術中心除了要強化波特蘭華人社區的娛樂節目，參與社區演出外，也為社區中有需要的人士提供幫助，並呼籲各界支持該中心的工作，行善積德，使他們可幫助更多人。所以，當晚節目之一是由該中心的理事之一陳萬成先生邊唱邊籌款。

在多個節目為觀眾們熱身，再加上豐富的晚餐後，期等待已久的朱咪咪終於在八時多出場，晚會的氣氛亦到了高潮，觀眾們報以熱烈的掌聲，也紛紛舉起手機捕捉這歡樂的一刻。

朱咪咪演唱會的風格一向是攪笑和與喜歡眾同樂的，今次在波特蘭的演出亦是一樣。當晚朱咪咪為觀眾們唱出了不少耳熟能詳的歌曲。同台與歌手同唱似乎已是本地的風氣，當晚上台與朱咪咪作近距離接觸並同唱的人士亦有不少，令到滿場歡慶，就如大會的主題一樣：歡樂聖誕。