本田北美再召回約120萬輛汽車 23人已因問題氣囊死亡

(綜合報導)本田将在美國和加拿大地區再召回大約120萬輛汽車。在之前召回時，汽車重裝的高田公司的（Takata）汽車安全氣囊存在安全隐患。

周一由加拿大安全監管機構公布的文件顯示，本田正在第二次召回之前最受歡迎的一些車型。這些車型最老的生産于2001年，最新的生産于2010年。

加拿大的文件顯示召回涉及大約8萬4千輛汽車。而美國的這個數字一般是加拿大的10倍以上。

受影響的車型包括2001到2007年生産的本田雅閣（Honda Accord），2002到2006年生産的CR-V，2001到2005年産的思域（Civic），2003到2010年産的Element，2002到2004年産的奧德賽（Odyssey），2003到2008年産的Pilot和2006年産的Ridgeline。受到影響的還有讴歌（Acura）奢侈款車型，包括2003到2006年産的MDX車型， 2001到2005年産的EL車型，2002年和2003年的TL以及2003年的CL。

加大拿交通部表示，受影響的車輛還包括在之前召回時重裝汽車安全氣囊的車輛，以及在撞車後重裝氣囊的車輛。

高田公司使用硝酸铵制造小型爆炸而使氣囊充氣。但是這種化學品在長時間的高濕度和冷熱交替環境下會變質。在撞車時會過快燃燒從而使金屬罐被炸開，其碎片會傷害司機和乘客。

目前，在世界範圍内已經至少有23人因此死亡，幾百人受傷。

這次召回是美國史上最大規模召回汽車的一部分。預計大約有7千萬輛汽車在明年年底前被召回。

周一晚上，本田的發言人馬丁（Chris Martin）還沒有公布召回細節。但是馬丁表示公司正在和美國國家公路交通安全管理局（U.S. National Highway Traffic Safety Administration）進行溝通，并且準備在周二發布聲明。