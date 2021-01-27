本月29日起 室內活動場所可作有限度開放 但不包括餐館酒吧
（本報綜述）布朗州長在周二公布本州36個縣的最新疫情風險級別時，亦宣佈更改守則，從周五起（29日）允許一些在極高風險級別縣城的室內活動場所，可作有限度的開放，但這不包括餐館酒吧在內。
州長指出，科學數據證明，在感染病毒方面，戶外活動較室內活動安全。大多數州民在過去數個星期均遵守安全規則，以致我們看不到本州的住院人數飆升，從而危害到醫院接受病人的能力，這表示，我們有空間可以作出這樣少少的放寬。
州長指的包括健身房和室內的娛樂行業，如電影院或博物館等，這等場所如面積超過500平方呎就可在同一時間內容納6名顧客在內，這數目不包括僱員。而500平方呎以下的，則可以進行一對一的課程。所有在場內的人士均需戴上口罩，保持有6呎社交距離，並遵守所有清潔守則。更詳細的規定將在29日公佈。這是繼華盛頓州早前宣佈准許州內健身房開放後，俄勒岡州放寬該行業的重開規定。
至於最為民眾所關心的餐飲業，則仍未能受惠於今次州長的變動。
由1月29日，本州將有25縣在「極高風險」級別，2縣在「高風險」級別，2縣在「中風險」級別及7縣在「低風險」級別。
州長表示，仍有大部份縣城在「極高風險」級別內，對州民來說，這是一個重要的提醒，大家仍雖繼續遵守所有健康安全守則。
州長說：”直至到有大部份州民已接種了疫苗，這是降低風險的最可靠方法，這樣所有的商戶和社區，就可在繼續遵守已知有效的安全守則下重開。這包括戴口罩，保持社交距離 ，避免聚會，經常洗手，生病時呆在家裡等。”
州衛生局每兩星期就對36縣的風險級別作出更新，下一次會在2月9日。
今天本州的單日新增確診病例有796宗，較昨天多出360多宗；新增死亡有22人，比昨天多出20人。兩個有超過100宗新增確診的是麥魯瑪縣195宗，卡加瑪士縣100宗。今天的住院人數有308人比昨天少了12人，當中有70人需入住監護病床，比昨天少了5人。
至於疫苗方面，全州已分發了589,200劑疫苗，已為民眾接種了325,473劑疫苗，這包括首劑和第二劑。
截止今天，全州確診總人數有139,335人，總死亡人數有1,904人。