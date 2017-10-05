本月五號新法實施 駕車闖紅燈兼超速　罰款可高達五百元

（綜合報導）根據一項本州的新法案，由10月5日，星期四起，州政府授權予各市政府，允許各市可同時利用闖紅燈攝錄系統來檢控超速行車的司機們。

在新法例下，凡駕車穿過交通燈號時，車速超出限速11咪，司機將會被罰高達160元。但如果司機在闖紅燈的同時，車速超出限速21咪時，司機將同時會被控超速和闖紅燈，罰單可高達500元。

如目前一樣，市府如要使用這雙重功能的該攝錄系統，就必須在測速地點前設有告示，預先通知駕車人士前面有監察車速的攝錄系統操作進行中。

所有按攝錄機測得的檢控，均會由警務人員進行審查和簽名，然後在違規行為的十天內郵寄給肇事車主或司機。任何收到門票的人都有30天的時間來處理罰單。

目前，在比弗頓市有四個交通交匯點的燈號，和在波特蘭東南區在數個燈號均已裝有監測闖紅燈的攝錄系統，再加上在比弗頓市八號公路上和波特蘭東南區Foster 至Powell 街的一段122街以及150街Division 街上的監測超速攝錄機；新法例實施後，本地區用來監測超速行車司機們的攝錄系統數字將有所增加。

唯現時安裝在交通燈上，監測闖紅燈的攝錄系統仍未能測出車速，要做到雙重監測，市政府必須要更新目前所有的系統。比弗頓市和波特蘭市將會是首批更新系統的城市，但估計最快會在明年才能安裝新的監測車速部份。接著才到Sherwood、Medford、Bend和Grants Pass 等城市。

據了解，比弗頓將會是本州首個按這新法例發出罰單的城市，估計該市在2018年將較目前多發30,000張超速票。

按比弗頓市政府的數字，在過去幾年內，有超過9萬名司機車速超過限速10咪駛過燈號。

至於西林市，現有的超速攝錄機在2016年為該市帶來了42萬多元的罰款進賬，但維修系統每年的費用是17萬多元，所以西林市政府至目前仍未有打算更新現時的系統。