本年度歡笑佳作《縫紉機樂隊》用音樂牽動我的愛 10月6日全美同步上映

（本報訊）電影《縫紉機樂隊-CITY OF ROCK》10月6日全美同步倒數計時上映，電影由WELL GO USA 全北美獨家代理發行娛樂影視、院線主流市場。

《縫紉機樂隊-CITY OF ROCK》上映電影院為Century 16 Eastport Plaza裏的CineMark電影院。尤金地區則為Valley River商場內的Regal Cinema。

這是 大鵬 繼《煎餅俠》的第二部指導作品，延續了小人物追逐夢想的喜劇故事。電影《縫紉機樂隊》由大鵬（董成鵬）導演，喬杉、娜紮、李鴻其、韓童生、曲雋希主演，于謙、岳雲鵬聯合出演。這部喜劇電影，國內現已熱映，將在全國近50座城市開展為期一個月的路演活動。

回想起2015年的暑期檔，就當眾人不看好的《煎餅俠》經歷了票房冠軍戰，最終拿下11.6億票房後，人們才真正的認識大鵬，隨後給予的全新身份：電影導演。還未當導演之前，大鵬是脫口秀節目主持人、屌絲網劇導演、搞笑藝人、業餘歌手……這些不同的身份，都相似《縫紉機樂隊》的故事主人公在不同的人生階段，選擇當下的人生發展方向，戲裏戲外形影不離。

大鵬第一次主動選擇是成為歌手。從小聽著Beyond、黑豹等搖滾樂隊長大的大鵬，直至今日依然將唱歌視為夢想，而他的家鄉小城集安，也就成為了夢想的起點。早在中學時期，他便如同《縫紉機樂隊》裏的胡亮一般，在小城裏東拉西湊組成出了一支“見證樂隊”，完成了人生第一場演唱會。

大鵬：我和馮小剛導演還曾經一起討論過演員這個問題。我覺得《縫紉機樂隊》和《芳華》有點兒相近，馮導拍的是他的青春，我拍的是我的青春。為了表現不同時代下的青春，我們都用了一種載體去表現，就是表演。當然我們用的是不同的表達，他是文工團，我是搖滾樂。

長春第一場觀影開始後，為深切感受在場影迷對影片的直觀反應，導演大鵬站在通道看完了整場放映，影片結尾，當熟悉的搖滾人面孔逐一呈現，經典的歌聲響起，觀眾情緒被層層點燃，爆發陣陣歡呼與掌聲。在場影迷表示，電影歡笑連連，淚點十足，117分鐘的電影人均歡笑次數高達120次。更有人興奮表示，影片越靠近結尾越是高潮迭起，血管內的靈魂被層層點爆，一度沸騰到熱淚盈眶，現場被點燃激情的近300名觀眾還與主創即興合唱了一首搖滾金曲《不再猶豫》，將現場氣氛開心到最高點。