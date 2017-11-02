本市首辦免費回收廢棄旅行車屋



（綜合報導）近幾年，有越來越多的旅行車屋停泊在本市的街道上，擁擠不堪以及髒亂的現象，已經嚴重影響著市容及對附近居民造成滋擾。這也算是本市最糟糕的現象之一。波特蘭市政府接獲無數的投訴，結果在十月初通過一項緊急法令，禁止出售或送出有問題的旅行車屋，並於上星期舉辦首個免費回收廢棄旅行車屋的活動，成功收到18名車主的旅行車屋。

據車主們表示，要合法地棄置一輛旅行車屋，最少要花上一千元，所以有不少車主寧願將車送出或無條件轉讓予別人。這卻又成為了遊民的「住所」。旅行車屋內有問題的化糞系統及其它問題將街道弄髒，遊民不能再「住」時又任其掉棄在街上。

在2016年，市政府接獲超過4,000宗市民有關的棄車投訴，而在今年，單在上半年內已接獲近7,000宗。市政府表示每清理一輛被棄置在街上的旅行車屋，他們要花近1,500元，估計在2017至2018年內要花上100萬元。

月初通過的緊急法令說明，任何人士如轉售有問題旅行車屋，將面臨罰款500元或監禁六個月

上周的收車活動中，只要是本市的車主，就可將不想要的旅行車屋交給市政府，由市政府幫忙處理，波市以這樣免費幫助回收的計劃來清理波特蘭市的街道。

波特蘭交通部門表示，自從今年1月份以來，已有25輛旅行車屋在市內的街道上著火甚至爆炸，嚴重影響周圍的安全問題。其中一起火災還燃燒到了車頂上方的電線，危險性極高。同時，廢棄的旅行車屋可能還會被不法分子用來進行犯罪活動。