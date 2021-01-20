本市雖未有暴力威脅 波特蘭警隊嚴陣已待 明天應盡量避免示威地區 非緊急報案應留到周四
（本報綜述）明天（20日）是新總統拜登的就職大日子，上周暴力衝擊國會的事件後，全國進入戒備狀態，防避可能發生的暴力示威。
在波特蘭市，官員們表示，他們還未收到有任何積極的暴力威脅，但波特蘭警隊已嚴陣已待，做好了準備，隨時出動應付可能出現的暴亂。
今天，警方發佈明天的計劃，表示將會維持和平秩序的同時，亦會支持民眾合法示威的權利。警方表示，在周三當天，他們有五個目標：
－ 保護民眾集會和言論自由的權利；
－ 維護和平，保障生命並應付對威脅生命的事件；
－ 防止或制止暴力和破壞財物；
－ 勸阻持相反政見的群眾聚在一起，以防止出現暴力行為，並盡力確保社區安全；
－ 確保對未能立即應對的犯罪行為進行後續調查。
波特蘭警局局長洛弗爾表示，警方會積極地追捕罪犯，調查需時，可能會在幾天，甚至數周後才會作出拘捕的行動。
警方鼓勵市民，盡量避開示威活動一帶的地區，因為可能附近一帶的交通會出現問題。
波特蘭警方還說，市民如要舉報非緊急的犯罪行為（例如那些沒有疑犯資料的），盡可能推遲到周四才報警，又或在線舉報，因為警員可能會忙於應對示內的示威活動。