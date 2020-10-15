本市第三季房屋銷售較去年高出25%



（本報綜述）儘管持續受到新冠疫情的威脅，失業率高，頻傳商戶關門等不利經濟因素，但大波特蘭地區今年第三季度的房屋銷售量比2019年同期增加了數千套。2020年第三季度，房屋銷售量接近11,900套，而2019年第三季度約為9,500套，增長了25%。

地產經紀指，低按揭利率以及人們願意在疫情期間搬遷等，均為今年下半年的強勢市場提供了動力，這也將房價不斷向上推。

房地產網上平台Zillow 的經濟學家吉爾洛表示，就全國而言，房地產市場與大蕭條的市場大不相同。在大蕭條的時候，令人沮喪的銷售和供過於求拉低了房屋價值；但在今次疫情影響下的經濟不景，波特蘭市的房價卻不斷在上升。專家指出，現時的情況有不少原因是歷史性的低利率造引致的，他們指出現時買房屋比兩年前的成本更低。

根據本地的商業日報的報導，在大波特蘭地區，有最多房屋交易的一區共售出487套房屋，較去年上升21%，而第二的則有357套，上升6.3%，而第三是在Hillsboro的一區有319套，升幅是33%。

以下是俄勒岡州在第三季售出房屋最多的10個郵編及其售出房屋的數目：

1. 97229 （NW Heights/Ceder Mill/Bethany) 487套；

2. 98682（華州Orchards/Livingston）357套；

3. 97123（Hillsboro）319套；

4. 97007（Beaverton/Aloha）309套；

4 97206（Foster/Powell）309套；

6 97045（Oregon City）296套；

7 98607 (華州Camas）295套；

8 97219（Multnomah Village）265套；

9 98642（華州Ridgefield）260套；

10 97224（Tigard/King City）255套。

至於房價升得最高的10個縣城及其增幅，分別是：

1. Deschutes縣：34.83%；2. 麥魯瑪縣：33.03%；3. 華盛頓縣：27.62%；4. Crook縣：23.12%；5. Jefferson 縣：23.03%；6. 卡加瑪士縣：22.79%；7. Yamhill 縣：22.23%；8. 西林所在的馬里恩縣：17.48%；9. Jackson 縣：16.26%；10. Union 縣：16.09%