本市有近千人集會反對共和黨欲廢奧巴馬健保政策

（本報綜述）美國總統當選人特朗普將入主白宮，其競選時期就揚言要被廢除的「平價健保法」(Affordable Care Act，簡稱ACA)、也就是俗稱的「奧記健保」(Obamacare)，正處於水深火熱之中。

周日，本州民主黨國會議員，連同本地官員和市民，近一千人集會，一同反對共和黨欲廢奧巴馬健保政策。

當日出席的官員包括有參議員Ron Wyden 和Jeff Merkley，眾議員Earl B lumenauer、Suzanne Bonamici、Kurt Schrader 及波特蘭市長特德．惠勒。他們都表示將與共和黨對抗到底，力保奧巴馬健保政策。

Ron Wyden議員直斥共和黨人向富人減稅，並要將全國的健康護理法規交由保險公司決定，他強調，只要有他們在看守著，共和襠都不會得呈。

Jeff Merkley問，是否所有美國人在合資格領取政府的醫療補助（Medicare)之前，都需要掙扎才能生存。

惠勒市長更發誓要抗爭到底來保護「平價健保法」(Affordable Care Act，簡稱ACA)，俗稱奧巴馬健保，不讓共和黨和特朗普將其取消，他又形容特朗普是在美國歷史中最分裂的總統。市長又稱，我們不可能失去ACA的，因為ACA有部份撥款，讓波特蘭市在目前嚴寒的天氣開放數百個臨時床位予露宿者，沒有了ACA，本市就會出現危機。

出席的市民都表示，奧巴馬健保對他們和他們的家人來說實在太重要了，一名醫科學生說，她帶來的訊息是：保護美國人民，保護我們的病患者。

一名退休軍人表示，目前的奧巴馬健保是有其不足之處，他不反對有更好的健保計劃，但共和黨人最好盡快拿出他們的計劃。

眾議院在本月13日，黨派分明的以227票對198票通過重要的預算藍圖，為履行共和黨競選政見廢除奧記健保邁開第一步。這預算議案為共和黨提供力量強大的工具，使其能在參院推動廢除現行法案程序，不致受到長舌阻撓，而且只需過半數就能通過，排除至少需要60票贊成的較高門檻。

眾院議長萊恩宣稱要在新政府上任100天內，推動替代計畫並把當天的表決稱為「為在奧記健保下艱苦掙扎的民眾提供救濟的第一個重要步驟」。