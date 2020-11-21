本州770多名醫護人員網上聯署要求民重幫助減低新冠感染 今天新增確診再爬升到1,306宗
（本報訊）隨著每天的新增確診人數不斷在升，而醫院也幾乎住滿了，有750多名醫護人員網上聯署，要求民眾重視今次的疫情幫，攜手合作減低新冠感染。他們在19日晚起在網上發請求，到周五下午已有超過774名包括醫生在內的醫護人員聯署。今天的新增確診由再上升，有1,306宗，有2人死亡。
醫護人員希望俄勒岡州州民只與他們的家人或是朋友人汽泡內的成員慶祝感恩節，避免參加大型派對，加速感染的機會。
傳染病專家保羅·劉易斯（Paul Lewis）說，這種病毒在2020年造成了很多傷害。“但我們知道其竅門”。 由於新冠病毒主要通過室內的面對面接觸而傳播，因此“保持小人數的聚會，戴上口罩，不要再彼此互相傷害”。 任何大型聚會的宣傳都是不負責任的，並可能造成致命的後果。
在醫護人員的聲明中提到：俄勒岡州的醫生敦促大家，只進行較小且安全的慶祝活動，防止2021新一年臨近的時候才感到後悔和悲傷！
今天有最多新增確診病例的縣城分別是：麥魯瑪縣337宗、華盛頓縣155宗、馬里恩縣112宗。至今全州總確診病例有62,175宗，總死亡人有812人。
州衛生局指，人人都有責任扭轉目前的形勢，特別呼籲民眾要戴口罩、保持距離，並且將社交圈子限制在你和另外一家人之間。