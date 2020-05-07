本州重開部分州立公園　終於可以享受大自然啦！

俄勒岡州終於邁向重啟的第一小步，布朗州長今天宣佈重開部份州立公園。經過一個多月的關園防疫，民眾終於可以在這明媚的天氣，再次親親大自然。開放的設施包括州立公園，戶外康樂設施和所有滑雪場。

俄勒岡州公園康樂部(OPRD)隨後宣佈將在5月6日重開八個州立公園景點，包括波特蘭的Tryon Creek，Keizer 的Willamette Mission，Detroit Lake 的Mongold boat ramp，西林的State Capitol State Park，Lake Billy Chinook的Cove Palisades boat ramp，Bend 的Pilot Butte，Lost Creek Lake 的Joseph Stewart boat ramp 和Prineville水庫等，民眾要留意，有些公園只有部份開放。

同時有其他州立公園將在5月11日作有限度的日間開放，開放那些公園要視乎當地社區的準備情況以及公園人員、物資和設備等。至於最受旅客歡迎的哥倫比亞峽谷和太平洋海岸城區，仍未能開放。OPRD警告，州立公園可能在沒通知的情況下隨時開放或關閉，最新情況會在oregonstateparks.org發放，又或可致電800-551-6949（週一至週五，8am-5pm）查詢。

OPRD表示州立公園的洗手間和停車位也只會有限地開放。至於公園的營地仍會繼續關閉至另行通知，在5月25日前的所有預訂都被取消。

布朗州長表示：“享受俄勒岡州的美景是我州悠久之傳统。”“隨著逐步開放康樂場所、州立公園和滑雪場，我們必需要確保所有員工，義工和公眾的健康與安全。這就要由我們每一個人做起，擔負管理好我們的公園的責任。”

官員鼓勵到公園的民眾必須自行採取預防措施，以防止病毒傳播，帶上口罩，備有酒精洗手液、肥皂、水和衛生紙，以防衛生間不開放。在公園內還應時常保持着六英尺的社交距離，停車時要與旁邊的車輛相隔一個車位。並僅與同住的家人同去，並且不要選擇離開家門超過50英里的地方。OPRD提醒民眾，到州立公園旅遊將跟之前完全不一樣，需要作好準備。如到步後發覺公園顯得擁擠，請立即離開。

OPRD有以下的建議：

。戴口罩，自製就可；

。與非家庭成員保持至少六英尺的距離，愈遠愈好；

。咳嗽時用紙巾或肘部蓋住口，然後扔掉紙巾；

。收拾好隨身攜帶的一切物件，不要留下任何物件包括垃圾；

。只進行低風險活動，盡最減低對當地急救和醫療系統的壓力；

。遊玩時間不要太長，因洗手間和其他設施可能仍然關閉；

。留意公園內張貼的最新訊息。

OPRD的總監Lisa 說：關園六個星期似乎是長了些，但民眾的健康是最重要的，她指出，戶外活動能提升我們的身心健康，但開放公園將令民眾聚在一起，所以大家必須謹慎行事。她強調：“要保持公園開放，我們必需得到大家的合作。”