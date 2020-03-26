本州醫院前線防疫物資嚴重不足 州長公開呼籲州民捐口罩 手套 防疫服



（本報綜述）隨著測試劑到位，檢測能力提高，本州的確診數字在未來這段日子亦會愈來愈多，全州醫院都嚴陣以待。早前已提到本州醫院的防疫物資嚴重不足，州長表示，物資即將耗盡，並呼籲州民捐輸，特別是口罩、手套、防疫服等。州長又特別向獸醫、牙醫，甚至建築公司，要求他們捐出一些設備。

最了解和最關心這疫情的本地華人，已相繼在微信群內發起捐輸。而Providence 醫療中心亦在各地招攬義工，挑戰縫制一億個口罩的活動，協助前線醫療人員應對新冠病人。

除了醫療物資外，病床亦將出現不足的情況。州長在周三宣佈衛生局即在首府西林市內設立一間有250張床位的臨時醫院，並下令所暫停所有非緊急的手術，希望這能省下物資來應對疫情。

衛生局表示，本州的醫院將出現暴增的新冠病人，醫療防護物資都會耗盡，衛生局及醫院都呼籲民眾捐出物資。有醫生表示，知道有不少民眾大量儲備了N95口罩，而平常人是用不著這等級數的口罩的。他指出我們必需自己幫自己，聯邦政府是不會來救我們的。

麥魯瑪縣和消防局設立了收集站，收集民眾的醫療物資捐贈，在周六一天，收到759個口罩，358合消毒紙巾，超過7800對手套，7瓶酒精洗手液，1箱保護服等。官員希望所有捐贈都是未有用過的，而手套則需要仍是在密封的盒內的。

有數量多的捐助，民眾可直接電郵至 *protected email* 或 *protected email* 。

官員希望民眾將捐贈集中送到三個地點，以減低再送貨集中的程序，減低可能出現減染的情況。

－麥縣辦公室：501 SE Hawthorne, (星期一至五，中午12時至下午4時)

－波特蘭消防局：1300 SE Gideon St., (星期一至五，中午12時至下午4時)

－麥縣收集站：1620 SE 190th Ave. (星期一至五，上午8時至下午5時)

急需的醫療物資包括：無粉手套（Latex free gloves）、醫生口罩（Procedural masks）、外科口罩（Surgical masks）、N95口罩和過慮器、其它呼吸器 (P100’s, PAPR’s, and PAPR supplies / parts)、面罩、防護服、酒精洗手液、消毒紙巾等等。

州長又指出，在抗疫期間，本州的醫藥委員會將更新他們的緊急條例，允許已退休的醫生和醫護人員在這段期間在無需更新牌照下重返工作單位，這舉可為本州增加超過500名醫護人員。

州長亦呼籲民眾在準備掃清超市貨假上的用品和食品時，想一下您的鄰居，和是否有需要囤積這樣多的食物和廁紙。州長說：「想一下你的購物形態，買8卷和80卷，這對您周圍的人影響有多大。請你尊重他人，做一個好俄勒岡州州民」。