本州遭遇史無前例的山火　50萬州民處於撤離令下 麥縣未受影響　但監察留意似是迫近的撤離令



（本報綜述）俄勒岡州目前的山火可以說是史無前例，全州有4萬多人被下令緊急撤離家園，和約50萬人（超過10%人口）正處於撤離令下。而今次的山火，對居住在大波特蘭地區的民眾，也是首次有「那麼近」的感覺。雖然不在撤離令的範圍內，但麥魯瑪縣和格利森市的居民身同感受，加上整天天色昏暗，精神上給人有大難臨頭的感覺。

就在波特蘭「門口」的卡加瑪士縣是今次的重災區，在山火持續蔓延下，昨天情況轉急，Molalla市民居一度距離山火只有4英里，縣政府立即宣佈Molalla進入3級撤離令，8000名居民要帶著畜牲立即逃走，在213公路上擠滿出走的汽車和旅行車，其中有不少民眾已是這星期內的第二次出走，早前他們已撤離到Canby，Oregon City 或是Sandy 市，但這3個城市昨天亦已進入2級撤離令，他們被迫再度出走。最嚴重的城市Estacada 居民早已撤離了。位於Happy Valley 的卡加瑪士購物中心將部份停車場放給駕駛旅行車（RV）和有拖車的撤離人士暫時停泊。

波特蘭市離開Estacada只有30哩。有不少住在快活谷（Happy Valley）的民眾，昨天都變得非常擔心，雖然只在1 級戒備階段下，但已有快活谷民眾已提早離開。加上昨日傍晚一個透過手機發送的訊息，通知民眾Canby市已進入2級撤離令，再令不少華人更加恐慌，原來他們只看到進入2級撤離令的字眼而沒留意是Canby市！據了解，甚至有住在波特蘭市的華人已驚慌地逃到比弗頓的親人家暫避。

麥縣縣長卡弗瑞今天下午在社交網站內發文指，波特蘭消防局、卡加瑪士火災指揮官和麥縣警局一直有緊密的聯系，監察目前的山火情況和對社區的潛在危險。

縣政府重申，他們確定目前的情況下，還不需要對麥縣任何地方實施撤離令。如有需要，他們會立即公佈有關的消息。而在此刻，麥縣政府提醒居民要盡快了解三個級別的撤離令，並隨時準備好六樣物品：寵物、藥物、紙張證明書（出生和結婚證書等）、個人珍藏、個人電腦及信用卡和駕照。有需要的人士可撥打麥縣精神健康危機熱線的24小時服務電話503-988-4888求助。

目前仍在1 級戒備階段的卡縣城市，除了快活谷外，還有Lake Oswego、Milwaukie 和Oak Grove。昨晚，卡縣開始每晚由10時到早上6時實施宵禁令至另行通知為止，這樣做是希望市民留在家中，減低犯罪率，讓執法部門能全力救火。

緊急災難管理局的官員表示，山火蔓延的速度可以非常迅速，提醒民眾要準備好，並能夠在接獲撤離通知後立即撤走。官員提示，在撤離令下的民眾應安排好一個可以暫作棲身的地方。

山火導致濃煙密罩整個地區，波特蘭市的空氣質素變得極差，情況已超越了其他空氣差的城市，空氣質量指數曾高達349，登上了世界第一位。到周五早上，波特蘭的空氣質量指數是239，仍是第一；到下午3時多，指數已回落至228降到第二位。西雅圖則以241升上第一位，第三位是三藩市的196。這三個三甲城市均處於西岸三個目前正被山火肆虐的州份（加州、俄勒岡州和華盛頓州）。

站在門口看著鄰居的情況，欲伸手幫助？本地8號電視台與紅十字會合作，已設立一捐款網站，籌款幫助受災的居民和消防員，善長們可到任何一間US銀行捐款，又或在網上捐款：https://www.redcross.org/donate/cm/kgwmediagroup-pub.html/ 。