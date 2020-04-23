本州超過1.8萬家小企受惠聯邦貸款共38億元

（本報綜述）聯邦政府上月底通過的2.2萬億美元財政刺激計劃中，授予小型企業有3,490億美元貸款額，其中的“薪資保護計劃”Paycheck Protection Program (PPP)的貸款項目開通以來收到大批小企業申請，16日已達貸款額度上限。小企業管理局當天宣布不再接受新貸款申請。本州有不少小企投訴，申請“薪資保護計劃” 貸款非常困難。

在周四公佈的數字中，本州有18,732家小企獲批PPP貸款，貸款總額有38億元，平均每家的貸款額約有20萬元。本州小企獲得的貸款額只佔聯邦撥出的3,490億美元1.1%。

“薪資保護計劃”是給予有500員工以下的公司或及非營機構，通過銀行借貸款項，在疫情期間支付員工薪資，不用償還。但需符合以下條件：貸款收益用於支付工資成本、大部分抵押貸款利息、租金及貸款之後八週內的水電費；和借款者需維持員工人數和薪資水平。

未能符合以上條件的部份將轉為一個兩年還款期的低息貸款。

根據彭博的報導，聯邦在批出這貸款額有不公平之嫌。

報導指，在計劃推出的首13天，在內布拉斯加州，有多家銀行可代辦貸款，獲批的企業有足夠的錢來支付該州82%的合格工資。但在紐約和加州的情況則不同，他們獲得的貸款比率與俄勒岡州差不多只有46%。而在中西部城市，如北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州和堪薩斯州等，他們的比率高達79%到82%。

至於貸款額方面，加州是得到最多的有330億元，接著是德州、紐約州、佛羅里達州、伊利諾伊州、賓夕法尼亞州和俄亥俄州。華盛頓的企業則獲得近70億美元，愛達荷州獲得19億美元。

小型企業管理局（SBA）尚未發布銀行貸款的明細。 但本州的參議員羅恩·懷登（Ron Wyden）是周五向特朗普政府致信的議員之一，要求提供有關薪資保護計劃和伴隨的經濟傷害災難貸款計劃的信息。

參議員寫道：“這兩個兩黨計劃的資金都必須補充。數以百萬計的小型企業和非營利組織迫切需要幫助。”“當國會致力於為這些計劃提供關鍵資金時，我們寫信要求您提供有關如何分配貸款和贈款的更多數據和信息。”