本州訂購首批的50萬個口罩終於到貨



（本報綜述）首批為數50萬個三層的醫用口罩，終在11日從中國飛抵波特蘭，這批口罩是俄勒岡州政府透過本地一供應商訂購的，主要是向本州醫院和醫療診所派發。

隨著全球對個人防護裝備的需求量飆升，地方不大的俄勒岡州在採購的過程中，確實遭遇了不少的困難，最主要是價格和沒有空運期。州行政服務部（DAS）一直在努力通過旗下的供應商來採購個人防護裝備，但在將這些醫療用品從中國運到本地的過程中，卻困難重重。

當州長向波特蘭港口局求助時，港口局立即向本地的空運伙伴國泰航空商討。國泰航空在2016年開始與波特蘭港口局合作，並在俄勒岡州政府和耐克公司（Nike）的協助下，促成了這一條直通亞洲的航空貨運航線。在得悉州長的要求下，國泰航空答應優先為俄勒岡州空運這批個人防護裝備到波特蘭。

港口局的商業主管Keith Leavitt 表示，國泰航空一直是俄勒岡州和港口的重要合作夥伴，非常感謝他們繼續運送商品來支持本州的商企，同時亦為本地區的醫院和前線工人送來急需的醫療物品。

這只是第一批，第二批的50萬個三層醫用口罩預計即將在這星期到步。

另一個本州的個人防護裝備供應商，亦在接下來的數星期內，分別有兩批個人防護裝備透過達美貨機運到。

在過去幾個月，波特蘭港口局一直與州行政服務部合作，協助供應商聯系到多個空運公司，並且協助回答所有有關清關程序和美國食品藥物局的標準等問題。

布朗州長表示，當我們要重啟本地多個社區的經濟，所有前線工作必需要有足夠的防護設備來確保安全。

州政府訂購的個人防護裝備，雖然來得較遲，在接下來要面對的疫情未知何，但至少不用單靠聯邦政府的限量供應。