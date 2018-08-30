本州經濟轉好　估計本財政年度收益高達204.4億元 州民可望到2020年有過六億元的退稅

（本報綜述）本州的經濟專家表示，如他們的預測沒錯的話，俄勒岡州的納稅人可望在2020年獲得6.86億元的退稅。

在周三，經濟專家發放最新一期對本州的收益預測，報告顯示本州本財政年度的經常費用及博彩基金預算分別是204.4億元，較數月前的預測高出1.67億元。

報告中又提到，俄勒岡州的經濟增長就如數月前的預測一樣的向上走，但州政府的收益則已超出了預算，並且繼續在升。而主要是一些暫時性的原因引發的，這包括聯邦稅法的更改及房產稅的飆升。

但經濟專家們表示，這強勢可能到2019年中就會停下來；他們預測由2019年到2021年的財政年度中，政府的收益將會減少。

本州的法例規定，如果在一個兩年度的財政年間，政府的實製收益超過預測的數字2%，州民就可獲得退稅。在這一直向好的形勢下，專家預測，在2020年，一個年收入在35,000萬元至36,000元之間的中等家庭，預計可獲得州政府退稅164元，當然收入愈高獲發還的退稅金額則會愈高。

專家們亦估計公司退稅有近2.08億元，這筆退稅額將撥入下一財政年度的K-12（幼稚園至12年級）教育基金內。

普遍來說，庭收入有增，工資繼續增長，專家們看好俄勒岡州的經濟，因為州政府的常費基金主要是來自州民的個人稅收。

雖然形勢大好，但經濟專家亦指出一些對本州經濟構成威脅的風險，包括最令大眾擔憂的住屋負擔能力問題，氣候和自然災害，以及聯邦政府的財務政策等。