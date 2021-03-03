本州確診首宗源至巴西的變種新冠病毒 麥縣確診數字持續下降

（本報綜述）根據州衛生局每天發佈的消息，本州發現首宗確診巴西變種新冠病毒。確診者是一名來自Douglas 縣的人士，有外遊紀錄，目前已進行自我隔離。

今天全州的新增確診有269宗，死亡有13人，包括一名27歲的男子。全州累計共有156,037宗確診病例，2,225人死亡。

今天有最多單日新增確診病例數目的是Jackson 縣的44宗，麥魯瑪縣大幅下跌到28宗，華盛頓縣23宗，卡加瑪士縣20宗。

這些數字對民眾來說，都是一個好的消息。

麥縣衛生局的維恩斯博士表示，數字顯示麥縣的確診率持續下降，並已到去年夏天的水平。她在周二的例會中展示三張圖表，顯示麥魯瑪縣無論在確診、住院和檢測陽性方面，都有正面的進展。

究竟為何目前的確診率這樣低呢？維恩斯博士說：如說這是疫苗的關系，目前仍是言之過早。但承認開始看到一直是住院高危群的65歲及以上人士，情況有很大的進步。

維恩斯博士認為，今天的數字是民眾一直認真地採取預防措施，並一直堅持下去的結果。她說：“這真是令人驚訝……這確實是有許多民眾，一日復一日地，做出正確的選擇，令到這些數字下降了，讓我們現在都感到放心。”

維恩斯博士指出，由於出現變種病毒而令前景出現很多的不確定性，所以“即使今天的數字令人鼓舞，我們也必須保持警惕。”

麥魯瑪縣在周一（3月1日）的新增確診病例只有16宗。

周一開始，65歲及以上人士可以接種疫苗，合資格的人士可到https://covidvaccine.oregon.gov/ 登記，然後有工作人員通過電話或電郵通知接種時間和地點。這個預約程序的改變，可省下民眾不斷花時間在電腦上預約的時間。

除了在俄勒岡會議中心和機場的兩個大型接種場外，縣政府亦經常特別為少數族裔社區開設臨時疫苗接種診所，方便不懂英語的人士。由於疫苗的供應數量有限，負責的機構都不願在事前大造宣傳。在有色人種社區中，大家都互相照應，互通有關那裡有臨時疫苗接種診所的消息。早兩星期，有一少數族裔機構的接種診所被廣傳後，該機構的預約時段在不消10分鐘就已全滿。為免預約的麻煩，還是按上述的連結先登記，然後等待有關人員通知到場接種。

已登記的民眾要留意，您只會接到兩次的電話通知，如兩次都不接電話，預約就會自動取消，那您就需要重新登記。有民眾表示，打回來的電話跟一些廣告電話的號碼相似，所以沒有接聽。

民眾亦可到就近的超市藥房接種，但亦要先到超市藥房的網站預約。據了解，有些藥房允許預約者選擇接種那家的疫苗，例如是只需一針的強生或是兩針的其它疫苗。