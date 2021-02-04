本州的確診率已下降到5%以下



（本報綜述）自美國發現首宗新冠病毒至今已有整整一年時間了，在這段時間抗疫已成為民眾主要的工作，而本州目前的情況似乎漸現曙光。確診率已下降到5%以下，加上已開始了民眾接種疫苗的工作，同時檢測的工作也未停下來，由去年11月至今仍然保持每周為超過10萬名州民進行病毒檢測。

麥魯瑪縣衛生局的維恩斯醫生（Dr. Jennifer Vines）表示：“在接種疫苗的工作全速進行下，要維持病毒測試的工作並不容易。我們能夠保持同樣數量測試的事實，確實要表樣我們的衛生系統合作夥伴和公共衛生界人士的支持，他們繼續堅持站在測試地點，又為有症狀的人士檢測查，以便他們知道是否需要隔離，並通知曾與他們接觸的人士”。

維恩斯醫生說：“我的最大希望是，變種病毒不會在我們的地區擴散，讓我們能夠繼續進行疫苗接種工作，而不必再度投入資源來應對確診激增的情況。”

衛生官員對本州的疫情充滿希望，因為目前的確診數字正在下降。根據俄勒岡州衛生局的最新報告，全州範圍內的確診率已從11月底的8.6%下降到5%以下。自10月份以來，本州首次見到確診率低於5%。

至於在大家關注的麥魯瑪縣，該縣自1月中起，確診人數已有減少，在1月6日的一星周，確診率是6%，之後已下降到低於5%。

維恩斯醫生表示，目前疫情趨緩和是明確的，這都要歸功於民眾齊心採取防疫措施，包括戴口罩、保持社交距離、限制聚會等。她特別強調，所有在都會區的州民都確實地執行各項的保護行為，到現在我們就可從每天的數字中看到這成效。

一月底，卡加瑪士縣的確診率也降至5%以下；華盛頓縣在更早前已跌破5%，但在最近卻有回升的趨勢。衛生官員說，我們不能因此而鬆懈，人人都必須盡可能繼續保持安全。

今天的新增確診病例有649宗，新增死亡有10人。截至今天（3日），全州累計有144,605宗確診病例，1,991人死亡。

今天有最多新增病例的分別是：Lane縣91宗、馬里恩縣66宗、華盛頓縣62宗、麥魯瑪縣57宗、卡加瑪士縣40宗和Yamhill 縣40宗。