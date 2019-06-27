本州的共和黨議員齊出走拒投票 州長下通緝令追捕

（綜合報導）為阻撓州議會通過一項溫室氣體減排提案，俄勒岡州議會的共和黨籍參議員於20日齊出走，並躲起，令到參議院因沒足夠法定人數而不能為提案出行表決。這令該州州長凱特·布朗憤怒不已，她授權警方尋找並逮捕這些“出走”的參議員。

俄勒岡州30席州參議員中，民主黨佔大多數有18席，共和黨無力阻止法案通過，但按規定須有20位參議員出席才能舉行投票。因此，11名共和黨州參議員在協商破局後集體失蹤，他們20日沒有出席法案審議，阻擋立法進度。

布朗州長表示：「共和黨州參議員背棄他們的選民，他們的行為讓人完全無法接受。他們必須回來投票，這是當選後應承擔的職責。」

這是共和黨州參議員近來的第二次集體出走，上月他們曾使用同樣手法，逼迫民主黨在槍支和疫苗接種法案讓步。今次議員們也如法炮製，逃到鄰近的愛達荷州躲藏，俄勒岡州州警無權跨越州界尋找他們。本州的參議院會期將在本月30日結束，共和黨人放話，他們會「耗盡時間」，讓氣候法案無法在本會期通過。

共和黨州參議員強烈反對俄勒岡州成為美國第二個通過「排污交易」控制氣候變遷計畫的州。該法案將限制該州總體碳排放量，拍賣排碳許可和配額給汙染產業。排放過多汙染物的企業要向其他企業購買未超額排放許可，否則會被罰。該法案旨在鼓勵企業轉朝綠色科技發展，目標是到2050年時將該州碳排放量降至1990年的80%。

這個法案將導致汽柴油價格上漲。共和黨員表示，這會對生活在鄉村地區的俄勒岡民眾造成不成比例的影響，像是農場和伐木工人。他們認為，該法案應交由全州投票，「讓每個俄勒岡人都能發聲」。

失踪的州參議員已被下令因缺勤支付每天500美元的罰款。他們的支持者已經建立了一個在線籌款機構來支付這些罰款。

參議院議長彼得·科特尼當天就已請求共和黨參議員回歸，距離州議會休會還有不到一周時間，共和黨人“出走”已導致參議院所有議程陷入停頓。除了碳排放交易提案，參議院還有預算案、可負擔住房、帶薪家庭病假等法案有待投票表決。

周二，州議會議長Courtney正式宣佈，2020提案因法定人數不足而未能表決已成不可改變的事實。一班支持提案的環保人士抉聯於周四在州府外舉行示威。